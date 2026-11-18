i Asif Merchant (48) soll im Auftrag des Iran einen Mordanschlag auf Donald Trump geplant haben. Die Zeichnung zeigt ihn am 16. September 2024 vor Gericht in New York. Reuters Im Auftrag des Iran 27 Jahre Haft für geplanten Mord an Donald Trump Ein Pakistaner soll im Auftrag des Iran einen Mordanschlag auf Donald Trump geplant haben. Jetzt muss der 48-Jährige über 27 Jahre in Haft. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein geplanter Mordanschlag auf US-Präsident Donald Trump hat für einen 48-jährigen Pakistaner drastische Konsequenzen. Asif Merchant wurde in den USA zu 330 Monaten Haft verurteilt. Das entspricht 27 Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Laut US-Justiz soll der Mann im Auftrag des Iran ein Attentat auf Trump und weitere hochrangige US-Politiker vorbereitet haben.

Ein Bundesrichter in Brooklyn verhängte die Strafe wegen des Versuchs eines grenzüberschreitenden Terrorakts und versuchten Auftragsmords.

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Auch Joe Biden stand auf der Todesliste

Laut Staatsanwaltschaft wollte Merchant im Jahr 2024 in den USA Komplizen für seine Mordpläne anwerben. Dabei soll er nicht nur Donald Trump ins Visier genommen haben.

Auch der damalige US-Präsident Joe Biden und die republikanische Politikerin Nikki Haley sollen zu den möglichen Anschlagszielen gehört haben. Haley hatte sich 2024 mit Trump um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner duelliert.

Hinter dem Mordkomplott soll ein Racheplan des Iran gesteckt haben. Hintergrund war die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani, der im Jänner 2020 bei einem US-Drohnenangriff im Irak ums Leben gekommen war.

Pakistaner wollte angeblich Familie schützen

Im Prozess räumte Merchant ein, sich auf das Vorhaben der iranischen Revolutionsgarde eingelassen zu haben. Allerdings behauptete er, nicht freiwillig gehandelt zu haben.

Der 48-Jährige gab an, er habe aus Angst um seine Familie in Teheran mitgemacht. Er habe seine Angehörigen schützen wollen und sich deshalb auf den Mordplan eingelassen.

Der Iran weist die Anschuldigungen zurück. Teheran bestreitet, Anschläge auf Donald Trump oder andere hochrangige US-Politiker geplant zu haben.

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Für Merchant endete das mutmaßlich vom Iran gesteuerte Mordkomplott jedenfalls mit einer jahrzehntelangen Haftstrafe. Statt eines Attentats auf den US-Präsidenten steht für den 48-Jährigen nun eine Zukunft hinter Gittern bevor.