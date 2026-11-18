i Wladimir Putin und Xi Jinping demonstrieren beim Apec-Gipfel in China Einigkeit. Am Donnerstag treffen sie auf Donald Trump. Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS Vor Dreier-Gipfeltreffen Putin und Xi demonstrieren Einigkeit gegen Trump Vor dem Treffen mit Donald Trump demonstrieren Putin und Xi in China Geschlossenheit. Der Kremlchef fordert eine neue Weltordnung. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schulterschluss vor dem großen Gipfel! Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping haben am Mittwoch in Shenzhen demonstrativ ihre enge Partnerschaft betont. Und das nur einen Tag vor ihrem gemeinsamen Treffen mit US-Präsident Donald Trump.

"Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", erklärte Putin bei seinem Treffen mit Xi. Trotz schwieriger geopolitischer Bedingungen funktioniere die Zusammenarbeit zwischen Russland und China stabil, betonte der Kremlchef.

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Putin fordert neue Weltordnung

Putin nutzte seinen Auftritt beim Wirtschaftsgipfel Apec auch, um deutliche Kritik am Westen zu üben. Er forderte ein "gerechteres System für eine Weltordnung" und beklagte die zunehmende Abschottung der Weltwirtschaft.

Besonders scharf ging er mit den westlichen Sanktionen gegen Russland ins Gericht. Sein Land sei inzwischen "Rekordhalter" bei den Strafmaßnahmen, könne sich wirtschaftlich aber weiterhin behaupten.

Der Westen schade sich mit seiner Politik selbst, behauptete Putin. Vor allem die EU verliere wirtschaftliches Potenzial, weil sie auf günstige russische Energie verzichte. Die Sanktionen wurden als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verhängt.

Xi warnt vor wirtschaftlicher Abschottung

Auch Chinas Präsident Xi Jinping sprach sich gegen Handelsbarrieren und wirtschaftliche Abschottung aus. "Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen", erklärte er.

Xi forderte einen stärkeren internationalen Freihandel und kündigte an, den chinesischen Markt weiter für ausländische Unternehmen und Produkte zu öffnen.

Die demonstrative Nähe zwischen den beiden Staatschefs wurde auch abseits der offiziellen Gespräche sichtbar. Während Kanadas Premierminister Mark Carney vor Wirtschaftsvertretern sprach, saßen Putin und Xi gemeinsam beim Essen. Aufnahmen russischer Staatsmedien zeigten die beiden an einem festlich gedeckten Tisch mit Wein- und Sektgläsern.

Jetzt blickt die Welt auf Trump

Besonders brisant ist der Zeitpunkt des Treffens. Bereits am Donnerstag sollen Putin und Xi gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump an einem Gipfel teilnehmen. Es wäre das erste gemeinsame Gipfeltreffen der drei Staatschefs.

Putin zeigte sich im Vorfeld optimistisch. Er erwarte einen "großen potenziellen Nutzen" von den Gesprächen. Ziel müsse es sein, politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen durch Kompromisse auszugleichen. Vor dem Dreiertreffen ist zunächst ein separates Gespräch zwischen Trump und Xi geplant.

Die Bilder des Tages i ?

Während Putin und Xi bereits demonstrativ Einigkeit zeigen, bleibt offen, ob sich die drei Staatschefs am Donnerstag auch auf konkrete gemeinsame Schritte verständigen können.