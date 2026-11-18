i Dieses Bild wurde von dem Stamm veröffentlicht. REUTERS Isolierter Stamm Plötzlich standen 20 Ureinwohner in kleinem Dorf 20 Mitglieder des abgeschotteten Awá-Volkes tauchten plötzlich in einem Dorf auf. Der Grund für ihren seltenen Besuch war offenbar bittere Not. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Historischer Moment in einem Dorf in Brasilien. In Tawari im Araribóia-Reservat tauchten plötzlich 20 Mitglieder des Volkes der Awá auf. Der Stamm gilt als teils von der Außenwelt abgeschottet. Bereits seit den 80er-Jahren sucht die brasilianische Regierung keinen Kontakt mehr zu ihnen.

In den vergangenen Jahrzehnten entstanden nur selten Fotos oder Videos von dem Volk. Dabei handelte es sich auch um zufällige Aufnahmen. Umso bemerkenswerter ist es, dass nun einige von ihnen aus dem Amazonas-Regenwald kamen und den Kontakt zu ihren Nachbarn suchten.

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Hunger als Antrieb

Doch wie kam es dazu? Unter Berufung auf die Organisation "Survival International" berichtet die "Bild", dass sich die Awá wohl in einer Notlage befunden hätten. Sie sollen die Dorfbewohner nämlich um Nahrung gebeten haben. Objekt der Begierde waren offenbar Yamswurzeln.

Für das indigene Volk gilt die Knolle als lebenswichtiges Nahrungsmittel. Normalerweise jagen und sammeln die Awá ihre Nahrung selbst, nun waren sie auf Hilfe angewiesen. Nachdem sie die Wurzeln erhalten hatten, seien sie wieder in den Regenwald zurückgekehrt.

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Warnsignal für NGO

Seitens der NGO sei die Begegnung allerdings als Warnsignal zu verstehen. Demnach würden die autark lebenden Völker vom Vordringen der Menschen in den Regenwald gefährdet werden. So soll das Gebiet der Awá immer kleiner werden.

Der Indigenen-Organisation Coapima sollen die Männer, Frauen und Kinder abgemagert gewirkt haben. Dies habe auch in dem Dorf Sorgen ausgelöst. Es wird vermutet, dass die Awá auch in Zukunft immer schwerer an Nahrung gelangen könnten.