i "Unter Freunden", so bezeichnet Putin das Treffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping. Reuters Brisante Ansage Putin wirbt auf Gipfel für eine neue "Weltordnung" In Shenzhen warb Putin für eine neue Weltordnung und kritisierte westliche Sanktionen. Beim Treffen mit Xi betonten beide die enge Partnerschaft. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ganze Welt blickt gespannt nach Shenzhen. Dort soll es am Donnerstag zum großen Treffen zwischen Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping. Schon am Mittwoch trafen sich der russische und der chinesische Präsident.

Bei seiner Rede auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) sprach Putin von einer "turbulenten" Weltlage. Gleichzeitig betonte er, dass sich Konflikte zwischen Staaten durch Gespräche lösen ließen. Entscheidend sei, sich gemeinsam "an den Verhandlungstisch" zu setzen. Große Hoffnungen setzt Putin dabei auf das geplante Dreiertreffen der Staatschefs Russlands, Chinas und der USA. Von diesem erwarte er sich einen "großen potenziellen Nutzen".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Putin warb dabei im Grunde um eine neue Weltordnung. Ziel müsse sein, die politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen der drei Staaten durch Kompromisse auszubalancieren. Putin beklagte "staatlichen Egoismus" und eine "Fragmentierung der Weltwirtschaft". Die Staaten müssten zusammenarbeiten.

Es gehe um "Partnerschaft statt Isolation und Dialog und nicht um Ultimaten", sagte der Kremlchef, der seit Jahren Krieg gegen die Ukraine führt. Direkt nach Xi trat Putin auf die Bühne und bezeichnete die westlichen Mächte als "ehemalige Hegemonen".

Putin kritisiert Sanktionen

In seiner Rede kritisierte Putin erneut die Sanktionen des Westens gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Russland sei inzwischen der "Rekordhalter" bei Sanktionen und behaupte sich trotzdem, während der Westen sich selbst schade, sagte er. Die EU verliere etwa wirtschaftliches Potenzial, weil sie auf günstige russische Energie verzichte. Europa befinde sich in einem "demütigenden Niedergang", behauptete Putin.

Dabei kämpft sein Land zunehmend mit den wirtschaftlichen Folgen des jahrelangen Kriegs gegen die Ukraine. Die Sanktionen hätten das Gegenteil bewirkt und Russland gestärkt, sagte der Kremlchef.

Bei seinem anschließenden bilateralen Treffen mit Xi betonte Putin das Ziel, ein "gerechteres System für eine Weltordnung" aufzubauen. Wie NTV berichtet, funktioniere die außenpolitische Zusammenarbeit der beiden UN-Vetomächte trotz schwieriger geopolitischer Bedingungen auf internationaler Bühne stabil. Beide Staatschefs hoben die positive Entwicklung ihrer Partnerschaft hervor. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin.

Die Bilder des Tages i ?

Der APEC gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Die Staatengruppe will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern. China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner der Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit sie zur Sonderwirtschaftszone erklärt wurde, hat sie sich zu einer Hightech-Metropole entwickelt. Heute haben dort Konzerne wie Huawei und Tencent sowie der Elektroautobauer BYD ihren Sitz.