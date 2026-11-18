i In seiner Rede teilte Putin gegen Europa aus. IMAGO/Xinhua Heftiger Seitenhieb "Weltrekordhalter" – Putin verhöhnt Europas Sanktionen Putin spottet über Europas Sanktionen und feiert Russlands Wirtschaft. Doch seine Zahlen haben einen Haken. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Wirtschaftsgipfel APEC in China hat Kreml-Chef Wladimir Putin heftig gegen Europa ausgeteilt. Anstoß für den Spott des russischen Präsidenten waren die Sanktionen, die europäische Länder über Russland nach dem Angriff auf die Ukraine verhängt haben. Diesbezüglich sei man inzwischen "Weltrekordhalter", witzelte Putin in seiner Ansprache.

Demnach seien die Versuche, Russland zu isolieren gescheitert, man könne der Wirtschaft seines Landes nicht mehr mit Zöllen und Exportbeschränkungen schaden. Vielmehr würde der Westen damit nur selbst ärmer werden, da er keine "billige russische Energie" mehr kaufen würde.

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Putin sprach von Platz eins in Europa

Des Weiteren sagte der Kreml-Chef, dass Russland zu den größten Volkswirtschaften der Welt gehöre. In Europa würde man sogar "den ersten Platz" einnehmen, berichtet "Krone". Doch stimmen die Aussagen Putins wirklich? Wenn man lediglich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Kaufkraftparität heranzieht, hat der russische Präsident sogar recht.

Betrachtet man jedoch das nominelle BIP liegt Russland – trotz seiner hohen Bevölkerungszahl – in Europa hinter Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Noch düsterer sieht es beim BIP pro Kopf aus. Hier liegt man weit unter dem europäischen Durchschnitt.

Diese Zahlen ließ der Kreml-Chef allerdings aus. Dafür sagte Putin, dass die russische Wirtschaft in den vergangenen drei Jahren um zehn Prozent gewachsen sei. Dieses Wachstum ist jedoch auf die staatlichen Ausgaben für die Rüstungsindustrie und den Krieg zurückzuführen. Auch dieser Punkt wurde ausgelassen.

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Putin beklagte "staatlichen Egoismus"

Putin sprach eher davon, dass die Sanktionen ein Ansporn gewesen seien. So habe man die "technologische Souveränität" des Landes gestärkt und "Spitzenprodukte" hergestellt. Dies sei allerdings ohne die Unterstützung von anderen Ländern nicht möglich gewesen. So würden etwa zentralasiatische Staaten Waren aus Europa erwerben und sie dann an Russland weiterverkaufen.

Daher pochte Putin in seiner Rede auch auf Zusammenarbeit zwischen einzelnen Staaten. Er wolle "Partnerschaft statt Isolation" und Dialog statt Ultimaten. Des Weiteren beklagte der Kreml-Chef "staatlichen Egoismus" und eine "Fragmentierung der Weltwirtschaft".