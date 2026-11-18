i ? Einschlag wie Meteorit Russen-Militärflieger stürzt in Feuerball ab – 19 Tote Schweres Flugzeugunglück in Russland! Eine Militärmaschine stürzte in Sibirien ab. Alle 19 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die Ursache ist unklar. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 17:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schweres Flugzeugunglück in Russland! Beim Absturz einer Militärmaschine in Sibirien sind am Dienstag (17. November) alle 19 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das bestätigte das russische Verteidigungsministerium laut staatlichen Medien. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt hin.

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich um eine Transportmaschine vom Typ Antonow An-12. Sie war laut Ministerium auf einem planmäßigen Flug unterwegs, als sie in der sibirischen Region Kemerowo in einem unbewohnten Gebiet abstürzte.

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Feuer nach Absturz ausgebrochen

Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Ortschaft Jagunowo. Wie der regionale Gouverneur Ilja Seredjuk mitteilte, konnten die alarmierten Einsatzkräfte ein Feuer an der Absturzstelle rasch löschen. Die Polizei sperrte das betroffene Gebiet ab.

Der Gouverneur begab sich persönlich zum Unglücksort. Ein Hubschrauber sowie medizinische Einrichtungen seien in Bereitschaft versetzt worden. Vorrang habe nun die Unterstützung der Ermittlungen.

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Video zeigt mutmaßlichen Absturz

In sozialen Netzwerken verbreiteten sich Überwachungskamera-Aufnahmen, die den Absturz zeigen sollen. Darauf ist in der Ferne ein leuchtendes Objekt zu erkennen, das vom Himmel fällt. Kurz darauf erhellt eine Explosion den Nachthimmel.

Die BBC und die Nachrichtenagentur Reuters überprüften Zeitpunkt und Datum der Aufnahmen. Reuters konnte zudem den Aufnahmeort anhand von Satellitenbildern bestätigen.

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Technischer Defekt vermutet

Das russische Verteidigungsministerium geht vorläufig von einer technischen Fehlfunktion aus. Die genaue Absturzursache steht allerdings noch nicht fest. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet.

Unklar ist auch, ob die Maschine Fracht transportierte. Flugzeuge des Typs Antonow An-12 werden vom russischen Militär unter anderem für den Transport von Personal und Ausrüstung sowie für Such- und Rettungseinsätze verwendet.

Für die 19 Insassen kam jede Hilfe zu spät.