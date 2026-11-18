i Der Flüssiggastanker "GAS HUSKY" sinkt nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff vor der bulgarischen Schwarzmeerküste. Das Bild wurde aus einem Militärhubschrauber aufgenommen. (Foto: Bulgarisches Verteidigungsministerium/Handout via REUTERS) Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS Putin führt EU und NATO vor Schon wieder! Drohnen versenken Schiff vor Bulgarien Drohnenangriffe vor der EU-Küste werden zur tödlichen Gefahr: Schon 17 Handelsschiffe wurden attackiert. Jetzt sank ein Gastanker mit 19 Seeleuten. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Angriffsserie im Schwarzen Meer nimmt kein Ende! Am Dienstag wurde der Flüssiggastanker "GAS HUSKY" rund 90 Kilometer vor der bulgarischen Küste von vier Geschossen getroffen. Die Besatzung spricht von Drohnen. Das Schiff sank nach Behördenangaben, alle 19 Seeleute konnten nach einer bangen Nacht gerettet werden.

An Bord des unter liberianischer Flagge fahrenden Tankers befanden sich 3.400 Tonnen Flüssiggas. Die 19 philippinischen Besatzungsmitglieder retteten sich auf eine Rettungsinsel. Dort harrten sie stundenlang auf offener See aus, bis bulgarische Militärflugzeuge sie entdeckten.

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Ein Militärhubschrauber brachte schließlich alle 19 Männer in Sicherheit. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen.

Schon 17 Handelsschiffe attackiert

Der jüngste Vorfall ist Teil einer beängstigenden Serie: Seit Mitte Juli wurden laut der maritimen Sicherheitsfirma Diaplous mindestens 17 Handelsschiffe vor den Küsten Bulgariens und Rumäniens attackiert. Mehr als 20 Seeleute werden nach den Angriffen vermisst und sind vermutlich tot.

Erst am Montag sank in derselben Region der mit Weizen beladene Frachter "BETUL 8". Seine zwölf Besatzungsmitglieder überlebten.

Auffällig ist das Muster: Die Attacken konzentrieren sich auf eine der wichtigsten Handelsrouten der Ukraine. Über das westliche Schwarze Meer werden Getreide und andere Waren transportiert. Die betroffenen Seegebiete liegen unmittelbar vor Bulgarien und Rumänien, zwei Mitgliedsstaaten der EU und NATO.

Steckt Putin hinter den Angriffen?

Der Verdacht fällt auf Russland. Moskau greift seit Beginn des Ukraine-Krieges immer wieder ukrainische Häfen und deren Infrastruktur an. Auch rumänische und bulgarische Vertreter sowie maritime Sicherheitsexperten haben Russland mit den jüngsten Angriffen auf Handelsschiffe in Verbindung gebracht.

Das erkennbare Muster wirft eine brisante Frage auf: Soll mit den Attacken der ukrainische Seehandel geschwächt und gleichzeitig der Druck auf die NATO-Staaten am Schwarzen Meer erhöht werden?

Bewiesen ist eine russische Beteiligung an den jüngsten Angriffen allerdings nicht. Moskau bestreitet die Vorwürfe. Auch Bulgarien konnte bislang keine eindeutigen Beweise für die Herkunft der Drohnen vorlegen.

NATO-Staaten zunehmend unter Druck

Bulgariens Verteidigungsminister Dimitar Stojanow warnt bereits vor weiteren Attacken. Die Spannungen im Schwarzen Meer würden ständig zunehmen, weitere Angriffe seien zu erwarten.

Bulgarien hat deshalb Unterstützung von EU und NATO angefordert. Die Europäische Union plant ein neues maritimes Sicherheitszentrum, das gemeinsam von Bulgarien und Rumänien betrieben werden soll.

Doch während über zusätzliche Schutzmaßnahmen beraten wird, gehen die Angriffe weiter. Und die Gefahr trifft längst nicht nur ukrainische Schiffe: Die "GAS HUSKY" fuhr unter liberianischer Flagge und transportierte Flüssiggas von Ägypten nach Rumänien.

Die Bilder des Tages i ?

Für die 19 geretteten Seeleute ging der jüngste Angriff glimpflich aus. Die entscheidende Frage bleibt: Wie viele Schiffe müssen noch getroffen werden, bevor die Angriffsserie endet?