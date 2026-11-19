i Mit einem Audi RS5 rammte der 30-Jährige den Radfahrer absichtlich und verletzte ihn schwer (Symbolbild) iStock "Um zu sehen, ob er tot ist" Audi-Lenker rammt Radfahrer und kehrt zum Tatort zurück Weil sein lauter Auspuff zwei Kinder im Fahrradanhänger aufweckte, geriet ein Audi-Lenker (30) mit deren Vater in Streit. Er wollte ihn bestrafen. Von Nick Wolfinger 19.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit im Straßenverkehr ist im Schweizer Winterthur völlig eskaliert. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer rammte einen Radfahrer absichtlich mit seinem Wagen, verletzte ihn schwer und beging anschließend Fahrerflucht.

Besonders schockierend: Später kehrte er mit einem anderen Auto zum Unfallort zurück. Vor Gericht erklärte er auch, warum: "Um zu schauen, ob er gestorben ist."

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Knallender Auspuff weckte zwei kleine Kinder

Der Vorfall ereignete sich am 8. Juli 2024. Ein Familienvater war mit seiner Familie auf Elektrofahrrädern unterwegs, als ein stark motorisierter Audi RS5 mit laut knallendem Auspuff knapp an ihnen vorbeifuhr. Die beiden kleinen Kinder im Fahrradanhänger wachten durch den Lärm auf und begannen zu weinen.

Der Vater fuhr dem Audi hinterher und stellte den Lenker an einer roten Ampel zur Rede. Dabei kam es zu einem Streit. Laut Anklage verpasste der Radfahrer dem Autofahrer einen Klaps auf den Hinterkopf oder eine Ohrfeige. Der Audi-Lenker behauptete hingegen, einen heftigen Faustschlag abbekommen zu haben.

Audi-Lenker wollte Radfahrer bestrafen

Was danach passierte, gab der 30-Jährige vor Gericht selbst zu: Er schlug das Lenkrad nach links ein, gab Gas und rammte den Radfahrer absichtlich. Dieser stürzte, geriet samt Fahrrad unter den Audi und wurde mitgeschleift.

Das Opfer erlitt acht Rippenbrüche, einen Schienbeinbruch sowie zahlreiche Prellungen und Schürfwunden. Der Familienvater musste im Spital behandelt werden und leidet bis heute unter den psychischen Folgen der Attacke.

Der Autofahrer erklärte vor Gericht, er habe den Mann bestrafen wollen. "Ich wollte, dass er vom Velo stürzt", sagte er laut der "Neuen Zürcher Zeitung".

Anstatt dem Schwerverletzten zu helfen, fuhr der 30-Jährige nach Hause und stellte seinen Audi in einer Garage ab. Dann stieg er in sein zweites Auto und kehrte zum Tatort zurück. Er wollte nach eigenen Angaben wissen, ob sein Opfer gestorben war.

Sechs Monate Gefängnis, Audi ist weg

Vor Gericht spielte auch die Vorgeschichte des Autofahrers eine Rolle. Der Tuning-Fan war bereits mehrfach wegen Verkehrsverstößen aufgefallen. Dreimal war ihm der Führerschein für jeweils einen Monat entzogen worden.

Die Staatsanwaltschaft forderte 21 Monate bedingte Haft. Das Bezirksgericht Winterthur verhängte jedoch eine deutlich strengere Strafe: 30 Monate Haft, davon sechs Monate unbedingt. Die restlichen 24 Monate wurden bei einer Probezeit von zwei Jahren bedingt aufgeschoben.

Der Radfahrer erhält außerdem 5.000 Franken Schmerzensgeld und rund 5.500 Franken Schadenersatz.

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Seinen Audi RS5 ist der 30-Jährige ebenfalls los. Das Gericht ordnete an, dass der Wagen eingezogen und verwertet wird. Besonders kurios: Obwohl es sich um ein Leasingauto handelt, zahlt der Mann weiterhin monatlich 500 Franken dafür. Das Urteil vom 22. Oktober 2026 ist noch nicht rechtskräftig.