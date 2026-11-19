i Multimilliardär Elon Musk geht zu Distanz auf Donald Trump. REUTERS Nach Midterms-Pleite: Musk geht auf Distanz zu Trump – "Ich bin nicht MAGA" Elon Musk hat bei den US-Midterms eine Bauchlandung hingelegt. Er pumpte fast eine halbe Milliarde Dollar in die Wahlkampfkasse der Republikaner. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt rudert Musk zurück. In einem Interview bei einer Konferenz der "New York Times" meinte er offen: "Ich komme mir ziemlich dumm vor, dass ich so viel Geld ausgegeben habe", ohne damit etwas zu erreichen. "Wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, hätte ich weniger Geld ausgegeben." Wie 20min.ch berichtet, schlägt Musk nach der Wahlschlappe nun viel sanftere Töne gegenüber den siegreichen Demokraten an.

Musk hatte im Vorfeld der Kongresswahl am 3. November fast 500 Millionen US-Dollar für die Republikaner springen lassen. Besonders viel investierte er in Texas, wo seine Firmen Tesla und SpaceX zu Hause sind. Doch die Milliarden halfen wenig: Im Rennen um einen Sitz im Senat unterlag der Republikaner Ken Paxton deutlich gegen den Demokraten James Talarico. Auch bei der Gouverneurswahl setzte sich die Demokratin Gina Hinojosa gegen Amtsinhaber Greg Abbott durch.

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Vor der Wahl hatte Musk auf seiner Plattform X persönlich gegen Talarico ausgeteilt und generell Stimmung gegen die Demokraten gemacht. Kurz vor der Wahl behauptete er, diese würden nach der Präsidentenwahl 2028 mit der Kontrolle über das Weiße Haus und beide Kammern des Parlaments "die Grenzen öffnen", um durch massive Zuwanderung dauerhaft an der Macht zu bleiben. Noch am Vorabend der Wahl rief er auf, für die Republikaner zu stimmen – dieser Beitrag wurde später gelöscht.

Musk ändert seine Tonart

Nach dem klaren Wahlsieg der Demokraten schlägt Musk, der sie früher als "Partei des Hasses" bezeichnet hatte, nun ganz andere Töne an. Hinojosa werde eine "recht moderate" Gouverneurin, in Texas werde "alles gut sein" mit ihr, so Musk. "Ich denke, es gibt Positives und Negatives in beiden Parteien", meinte er weiter. Gleichzeitig distanzierte er sich von Trumps Anhängern: "Ich bin nicht MAGA", sagte Musk mit Blick auf die "Make America Great Again"-Bewegung.

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Musk gilt als der reichste Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf rund 900 Milliarden Dollar geschätzt. Im Jahr 2024 steckte er mehr als 250 Millionen Dollar in Trumps Präsidentschaftswahlkampf. Anfangs war er einer der engsten Vertrauten von Trump im Weißen Haus, später kam es zum Bruch – inzwischen haben sich die beiden wieder angenähert. Das Interview gab Musk übrigens aus China, wo er Teil von Trumps Delegation beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) ist.