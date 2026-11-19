i Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping dauerte nicht einmal eine Viertelstunde. REUTERS Kurzes Vergnügen Trump-Treffen mit Xi Jinping dauerte nur 13 Minuten Trump drängt Xi zu höheren US-Agrarkäufen. Danach treffen die Präsidenten der USA, Chinas und Russlands erstmals zu einem Dreiergipfel zusammen. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sind in Shenzhen zu einem kurzen Vieraugengespräch zusammengekommen. Vor dem Treffen betonte Trump das "hervorragende persönliche Verhältnis" zwischen den beiden und bedankte sich bei Xi für den herzlichen Empfang bei seiner Ankunft am Mittwoch. Viel Zeit nahmen sich die beiden Staatschefs allerdings nicht: Wie der US-Sender Fox News berichtet, war das Gespräch bereits nach 13 Minuten wieder vorbei.

Trump beantwortete Frage nicht

Trump kündigte vor dem Treffen an, Xi um "etwas mehr für unsere Landwirte zu tun" zu bitten. China hatte zugesagt, bis 2028 jedes Jahr US-Agrarprodukte im Wert von mindestens 17 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Bislang liegen die Importe jedoch deutlich unter den vereinbarten Mengen. "China hat einen unstillbaren Appetit, das kann ich Ihnen sagen, und wir können diesen Appetit stillen", sagte Trump mit Blick auf die Agrarexporte.

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Eine Frage von Journalisten zur Spionage-Affäre rund um den früheren Nvidia-Chef Jensen Huang ließ der US-Präsident bei dem Treffen unbeantwortet. Huang soll Opfer einer chinesischen Spionin geworden sein. Peking bestreitet, dass es sich bei der Frau um eine Agentin handelt.

Xi sieht Beziehungen zu den USA "allgemein stabil"

Xi bezeichnete die Beziehungen zwischen den USA und China als "allgemein stabil und verbessert". Das bringe "spürbare Vorteile für die Menschen beider Länder und bringt Stabilität und Sicherheit in die Welt".

Anschließend treffen Trump, Xi und der russische Machthaber Wladimir Putin zu einem Dreiergipfel zusammen. Wie NTV berichtet, kommen die Präsidenten der drei Länder damit erstmals überhaupt zu einem Gipfel zusammen. Schon das Zustandekommen des Treffens gilt als diplomatischer Erfolg für Putin, der wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine lange politisch isoliert war.

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Inhalt und Format der Gespräche sind bislang unklar. China teilte lediglich mit, es solle um den "Weltfrieden" gehen. Thema dürften die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sowie der Iran-Krieg und dessen Folgen für die Weltwirtschaft sein. In der Ukraine, Europa und Taiwan gibt es die Sorge, dass die drei Großmächte Absprachen zu ihren Lasten treffen könnten.