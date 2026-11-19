i Schon 2035 könnte der Islam zur größten Weltreligion werden. APA-Images / Willfried Gredler-Oxenbauer +80 % bis 2070 Mehr Muslime als Christen – Islam bald größte Religion Eine neue Studie zeigt einen historischen Wandel: Schon in wenigen Jahren könnte der Islam das Christentum als größte Religion der Welt ablösen. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die religiöse Weltkarte steht vor einem gewaltigen Umbruch! Schon im Jahr 2035 dürften erstmals mehr Muslime als Christen auf der Erde leben. Das geht aus einer neuen Studie des renommierten US-Forschungsinstituts Pew Research Center hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Religions-Schere geht auseinander

Die Zahlen sind beeindruckend: Während im Jahr 2020 rund 2,02 Milliarden Muslime und 2,27 Milliarden Christen gezählt wurden, soll sich das Verhältnis bereits in neun Jahren umkehren. Für 2035 rechnen die Forscher mit 2,57 Milliarden Muslimen und 2,52 Milliarden Christen. Bis 2070 könnte der Vorsprung noch deutlicher werden: Dann sollen weltweit rund 3,6 Milliarden Muslime und knapp drei Milliarden Christen leben.

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Darum wächst Islam so stark

Hauptgrund für die Entwicklung sind laut den Wissenschaftlern die unterschiedlichen Geburtenraten. Zwischen 2020 und 2025 brachten muslimische Frauen weltweit durchschnittlich 3,1 Kinder zur Welt. Bei christlichen Frauen waren es 2,5 Kinder.

Während die Weltbevölkerung bis 2070 insgesamt um 29 Prozent wachsen dürfte, erwarten die Experten bei Muslimen ein Plus von 80 Prozent. Die Zahl der Christen soll immerhin um 30 Prozent steigen.

Doppelt so viele Muslime in Europa

Besonders spannend ist die Prognose für Europa. Hier dürfte der christliche Bevölkerungsanteil von 67 Prozent im Jahr 2020 auf nur noch 52 Prozent im Jahr 2070 sinken. Gleichzeitig soll sich der Anteil der Muslime von sechs auf 13 Prozent mehr als verdoppeln. Auch immer mehr Menschen ohne Religionszugehörigkeit werden erwartet: Ihr Anteil könnte von 25 auf 33 Prozent steigen.

Kongo wird Christen-Hochburg

Auch außerhalb Europas zeichnen sich große Veränderungen ab. Bis 2070 dürfte rund die Hälfte aller Christen weltweit in Afrika südlich der Sahara leben. Die Demokratische Republik Kongo könnte die USA als Land mit der größten christlichen Bevölkerung ablösen. Bei den Muslimen wird laut Prognose Pakistan an die Spitze rücken und Indonesien überholen.

Die Bilder des Tages i ?

Obwohl sich in vielen Ländern immer mehr Menschen von Religionsgemeinschaften abwenden, dürfte der Anteil der Religionslosen an der Weltbevölkerung insgesamt sinken – von 24,2 Prozent im Jahr 2020 auf rund 17 Prozent im Jahr 2070.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Bevölkerungsentwicklung in China, wo besonders viele Menschen keiner Religion angehören.