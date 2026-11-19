i Auf Mallorca ist es aktuell ungewöhnlich warm. Archivbild. iStock Ferieninsel schwitzt 28 Grad auf Mallorca – Tropennächte mitten im November So warm war es zu dieser Jahreszeit auf Mallorca schon lang nicht mehr. Am Mittwoch zeigte das Thermometer in Muro satte 28 Grad an. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Derzeit fühlt sich das Wetter auf der beliebten Ferieninsel eher nach Spätsommer als nach Herbst an. Meteorologen sprechen von einer für November extrem ungewöhnlichen Wetterlage. Wie 20min.ch berichtet, wurden auf Mallorca sogar in den Nächten tropische Temperaturen gemessen.

Am Mittwochnachmittag kletterte die Temperatur in Muro im Norden der Insel auf 28 Grad. Auch in Pollença, Port de Pollença, Sa Pobla, Artà, Colònia de Sant Pere und Binissalem wurden mit 27 Grad ähnliche Werte erreicht. In Port de Sóller, Santa María und am Portopí in Palma waren es immerhin noch 25 Grad. Das zeigen aktuelle Daten des spanischen Wetterdienstes Aemet.

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Tropennächte auf der ganzen Insel

Die 28 Grad in Muro dürften den bisherigen November-Höchstwert übertreffen. Zum Vergleich: Im November 2024 wurden in Palma 26,8 Grad gemessen. Normalerweise ist es zu dieser Zeit auf Mallorca deutlich kühler und oft regnerisch, wie die 'Mallorca Zeitung' berichtet.

Auch nachts bleibt es ungewöhnlich warm: In vielen Teilen der Insel fiel die Temperatur von Dienstag auf Mittwoch nicht unter 20 Grad. Besonders auffällig war es in Port de Pollença, wo gegen Morgen noch 22,1 Grad gemessen wurden. Auch in Pollença selbst, am Flughafen, in Port de Sóller und in Sant Elm gab es sogenannte Tropennächte – das heißt, das Thermometer blieb über 20 Grad.

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Weiterhin warme Temperaturen und Sturmwarnung

Auch am Donnerstag bleibt es mild, allerdings kommen stürmische Böen dazu. Für alle Küstenabschnitte und das Tramuntana-Gebirge gilt bis zum Vormittag eine gelbe Sturmwarnung. Es werden Wellen von bis zu drei Metern und Böen mit bis zu 60 km/h erwartet. Dazu bleibt es vielerorts stark bewölkt.

Ein Blick auf Windy.com zeigt: Trotz des Windes bleibt es warm. In Palma de Mallorca werden 22 Grad erwartet, an der Ostküste – etwa in Portocolom und Cala Ratjada – steigt das Thermometer ebenfalls auf rund 22 Grad.