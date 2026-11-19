i Am Donnerstag kam es im chinesischen Shenzhen zum Treffen zwischen Donald Trump, Wladimir Putin und Donald Trump. REUTERS Es geht um Atomwaffen Brisante Xi-Forderung bei Gespräch mit Trump und Putin Das historische Treffen zwischen Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin ist nach etwas mehr als einer Stunde zu Ende gegangen. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Chinas Präsident Xi Jinping hat bei einem historischen Dreiertreffen mit US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin eine Welt ohne Atomwaffen gefordert. Das Treffen fand am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen am Donnerstag statt und dauerte über eine Stunde. Laut 20 Minuten betonte Xi bei dem Gespräch, dass Atomwaffen verboten und vernichtet werden sollten. Auch die aktuellen Konflikte, etwa in der Ukraine und im Iran, waren Thema.

Xi macht Druck: Nukleare Abrüstung als Ziel

Xi sagte seinen Gesprächspartnern unmissverständlich, dass Atomwaffen in Zukunft keinen Platz mehr auf der Welt haben dürften. Bereits im Vorfeld hatte es aus US-Regierungskreisen geheißen, dass neben der Begrenzung von Atomwaffen auch die Kriege in der Ukraine und im Iran angesprochen werden könnten.

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Trump brachte gleich zu Beginn ein weiteres Thema aufs Tapet: Er wolle besprechen, wie die Souveränität der eigenen Nationen vor internationalen Organisationen wie dem Internationalen Strafgerichtshof geschützt werden könne.

Dreier-Gipfel zwischen Trump, Putin und Xi i ?

Trump: "Wir schreiben Geschichte"

Vor dem Dreiergipfel hatte Trump bereits Einzelgespräche mit Xi und Putin geführt. "Wir schreiben wirklich Geschichte", sagte Trump. "Die Vereinigten Staaten, Russland und China sind einzigartig positioniert, um darüber zu sprechen, wie die Zahl der Atomwaffen auf der Erde verringert und auch das Risiko eines Einsatzes dieser Waffen gesenkt werden kann."

Auch Xi betonte: "Wir werden Gespräche zum Thema Förderung des Weltfriedens führen." Putin erinnerte an die gemeinsame Verantwortung als "Sieger im Zweiten Weltkrieg" für den Erhalt des internationalen Friedens.

Trump sieht das Treffen als große Chance. Er will Regeln zur Kontrolle von Atomwaffen aushandeln und die Kriege in der Ukraine und im Iran beenden. Ziel sei ein "neues, verbessertes und modernisiertes" Abkommen, das auch China einschließt. Im Interview mit Fox News meinte Trump allerdings: "Es ist eine sehr schwierige Sache, einen Staatschef zur Verringerung seiner Atomwaffenbestände aufzufordern."

Nächstes Treffen mit Xi beim G20-Gipfel geplant

Das Einzelgespräch zwischen Trump und Xi vor dem Dreiergipfel war bereits ihr drittes ausführliches Treffen in diesem Jahr. Im Dezember ist ein weiteres Treffen beim G20-Gipfel in Florida geplant. Trump lobte die Freundschaft zu Xi und betonte das gemeinsame Interesse, dass Öl weiterhin durch die Straße von Hormus transportiert wird – ein Brennpunkt im Konflikt mit dem Iran. Außerdem kündigte Trump an, Xi zu mehr Käufen von US-Agrarprodukten bewegen zu wollen.

Xi wiederum hob hervor, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China während Trumps Amtszeit "allgemein stabil und verbessert" hätten. Die Anstrengungen Trumps seien "für alle sichtbar und werden in die Geschichte eingehen". Xi empfing Trump am Mittwoch persönlich auf dem Rollfeld bei dessen Ankunft mit der Air Force One.

Die Bilder des Tages i ?

"Großartiges Verhältnis": Trump und Putin auf Tuchfühlung

Zusätzlich traf sich Trump vor dem Dreierformat erstmals seit August 2025 wieder persönlich mit Putin. Damals gab es in Alaska keine Einigung zur Entschärfung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Trump bezeichnete Putin als Freund, mit dem er seit Jahren "ein großartiges Verhältnis" pflege.

Trump betont immer wieder sein gutes Verhältnis zu Putin. Die Beziehungen der USA zur Ukraine sind hingegen angespannt. Neue Sanktionen gegen Russland lehnt Trump ab. Gleichzeitig wird die ukrainische Abwehr durch Störungen bei der Satellitenunterstützung ihrer Drohnen geschwächt.