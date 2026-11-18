i Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj erhält nach seiner Rede im dänischen Parlament in Kopenhagen stehende Ovationen (Archivbild, 11. November 2026). Ritzau/Scanpix Nach Angriff auf Krim-Brücke Selenskyj jubelt: "Wir sind Europas Nummer eins" Nach dem schweren Angriff auf Putins Krim-Brücke feiert Selenskyj die ukrainische Waffenindustrie. Doch aus den USA kommt heftige Kritik. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht sein Land nach dem erfolgreichen Angriff auf die strategisch wichtige Kertschbrücke als führende Nation bei der Entwicklung moderner Waffen in Europa. Die eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper seien ausschließlich in der Ukraine produziert worden und hätten ihre Schlagkraft eindrucksvoll bewiesen.

"All dies sind Waffen aus ukrainischer Produktion", erklärte Selenskyj am Dienstagabend auf der Plattform X. Bei der Entwicklung neuer Militärtechnologien gehöre sein Land mittlerweile zu den drei weltweit führenden Nationen. "In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer eins", zeigte sich der Präsident überzeugt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch eine deutliche Botschaft an Moskau lieferte Selenskyj: "Wir haben auf russische Angriffe reagiert und werden dies auch weiterhin tun. Wir dürfen vor den Russen nicht zurückschrecken."

Putins Prestige-Brücke schwer getroffen

In der Nacht auf Dienstag hatte die ukrainische Armee die 19 Kilometer lange Kertschbrücke mit einem massiven Angriff aus der Luft teilweise zerstört. Ein Brückenbogen und Teile der Fahrbahn stürzten ein.

Für Kremlchef Wladimir Putin ist der Angriff ein schwerer Rückschlag. Die Brücke verbindet das russische Festland mit der 2014 annektierten Halbinsel Krim und gilt als eines seiner wichtigsten Prestigeprojekte.

Gleichzeitig hat die Verbindung enorme militärische Bedeutung. Russland nutzte sie auch, um seine Truppen auf der Krim und in den besetzten Gebieten der Südukraine mit Nachschub zu versorgen.

USA kritisieren Angriff - Pistorius kontert

Doch nicht alle Verbündeten der Ukraine zeigen sich von dem Militärschlag begeistert. Ausgerechnet die USA übten scharfe Kritik an ukrainischen Angriffen weit hinter den Frontlinien.

US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby erklärte bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel, solche Attacken hätten bisher weder den Krieg beendet noch den russischen Vormarsch gestoppt. Zudem würden Angriffe, die der russischen Bevölkerung Leid zufügten, die Gefahr einer weiteren Eskalation erhöhen.

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius reagierte darauf mit deutlichen Worten. Es sei seiner Meinung nach "ziemlich dumm", Angriffe auf strategische militärische Ziele in Russland zu kritisieren.

Vielmehr müsse über die ständigen russischen Attacken auf die zivile Infrastruktur der Ukraine gesprochen werden. Russland greife Tag und Nacht die Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung an. "Das ist eine Form von Terrorismus", stellte Pistorius klar.

Selenskyj kündigt weitere Gegenwehr an

Für Selenskyj ist der Angriff auf die Krim-Brücke jedenfalls ein Beweis dafür, dass die ukrainische Rüstungsindustrie trotz des jahrelangen Krieges immer leistungsfähiger wird.

Die Bilder des Tages i ?

Während Washington vor einer Eskalation warnt, macht der ukrainische Präsident deutlich, dass sein Land auch künftig russische Ziele angreifen will. Die Botschaft an Putin ist klar: Die Ukraine will sich nicht einschüchtern lassen.