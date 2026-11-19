i Im Krieg verboten, bei Polizeieinsätzen erlaubt: CS-Gas APA-Images, etzel-shop.de / "Heute"-Montage Nur bei Polizeieinsätzen legal Russland setzt im Krieg verbotenes Tränengas ein Eine neue Untersuchung wirft Russland vor, verbotenes CS-Gas einzusetzen. Die Substanz ist bei Polizeieinsätzen erlaubt, im Krieg aber verboten. Von Nick Wolfinger 19.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Vorwürfe gegen Russland! Eine Untersuchung der Ukraine mit Unterstützung der internationalen Chemiewaffenkontrollbehörde OPCW bringt russische Truppen mit dem Einsatz von verbotenem Tränengas im Ukraine-Krieg in Verbindung.

Die Untersuchung konzentriert sich auf einen Vorfall vom 20. September 2024 in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk. Demnach soll eine russische Drohne eine mit CS-Gas gefüllte Granate auf einen ukrainischen Militärposten abgeworfen haben.

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Auf Demos erlaubt, im Krieg verboten

Der Reizstoff wird auch von der Polizei eingesetzt, etwa gegen gewalttätige Demonstranten. Es soll Menschen vorübergehend außer Gefecht setzen, um Gefahren abzuwehren. Das ist unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen erlaubt.

Im Krieg ist seine Verwendung als Kampfmittel jedoch ausdrücklich verboten. Artikel 1, Absatz 5 des internationalen Chemiewaffenübereinkommens untersagt ausdrücklich den Einsatz solcher Reizstoffe als Mittel der Kriegsführung.

Der Grund: Mit Tränengas können Soldaten aus Schützengräben oder Bunkern vertrieben werden. Sobald sie ihre Deckung verlassen, sind sie leichter mit herkömmlichen Waffen angreifbar. Genau diese Taktik wirft die Ukraine Russland vor.

CS-Gas kann tödlich sein

CS-Gas ist ein brennbarer, aber schwer entzündlicher Reizstoff. Es verursacht starkes Augenbrennen, Hustenanfälle und Atemnot. Bei hoher Konzentration drohen schwere Lungenschäden, im Extremfall sogar der Tod.

Manche Tränengasgranaten können durch die Hitze bei ihrer Freisetzung sogar Brände auslösen. Beim Verbrennen des Stoffes entstehen zusätzliche giftige Gase wie Chlorwasserstoff und Cyanwasserstoff (Blausäure), die eingeatmet werden können.

2013 passierte genau das: Pyrotechnische CS-Granaten lösten bei einem Polizeieinsatz gegen den flüchtigen Mörder Christopher Dorner in Kalifornien einen Brand aus, der eine Holzhütte vollständig zerstörte.

Ukraine meldet 14.000 Vorfälle

Laut Kiew soll es seit Kriegsbeginn rund 14.000 ähnliche Vorfälle gegeben haben. In etwa 3.000 Fällen mussten Soldaten medizinisch versorgt werden.

Bereits 2024 hatte die OPCW Tränengas an mehreren Orten in der Ukraine nachgewiesen. Die neue Untersuchung bringt einen konkreten Einsatz nun mit dem russischen Militär in Verbindung.

Österreich verurteilt Einsatz

Auch Österreich reagierte: Das Außenministerium verurteilte den Einsatz des Reizstoffs und forderte Moskau auf, diesen "unverzüglich einzustellen".

Die Bilder des Tages i ?

Russland äußerte sich zunächst nicht zu den Ergebnissen. Der Kreml hatte entsprechende Vorwürfe bisher stets bestritten und stattdessen der Ukraine den Einsatz verbotener chemischer Substanzen vorgeworfen.