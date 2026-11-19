i Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Berlin beim deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Reuters "Koalition der Willigen" Friedens-Poker: Russland-Sanktionen auf dem Tisch In Berlin beraten 40 Delegationen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Europa will Mitsprache bei einer Friedenslösung und Sicherheitsgarantien für Kiew. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 15:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie könnte ein Ende des Ukraine-Kriegs aussehen – und wer darf darüber mitentscheiden? Diese Fragen stehen am Donnerstag bei einem internationalen Spitzentreffen in Berlin im Mittelpunkt. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz lädt die sogenannte "Koalition der Willigen" zu Gesprächen über die Zukunft der Ukraine.

Rund 40 Delegationen werden in der deutschen Hauptstadt erwartet. Etwa 30 davon werden von Staats- oder Regierungschefs angeführt. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie die beiden US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff sollen teilnehmen. Österreich ist bei dem Treffen durch seinen Botschafter in Berlin vertreten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Merz empfängt zuerst US-Unterhändler

Nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen beginnt der Kanzler seine Gespräche mit den beiden US-Vertretern Kushner und Witkoff. Anschließend sollen der britische Premierminister Andy Burnham und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfangen werden. Danach folgen die übrigen Delegationen.

Für etwa 17.15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit Merz, Selenskyj, Macron, Burnham sowie Kushner und Witkoff vorgesehen.

Die "Koalition der Willigen" in Berlin. Reuters

Europa will bei Friedenslösung mitreden

Ein zentrales Anliegen der europäischen Staaten ist ihre Beteiligung an einer möglichen Vereinbarung zur Beendigung des Krieges. Die europäischen Unterstützer der Ukraine wollen bei einer Friedenslösung nicht außen vor bleiben, sondern in entsprechende Verhandlungen eingebunden werden.

Daneben soll der Gipfel konkrete Maßnahmen zur weiteren Unterstützung Kiews behandeln. Nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen geht es dabei insbesondere darum, die Hilfe "im Bereich der militärischen Luftverteidigung" auszubauen.

Sicherheitsgarantien nach Waffenstillstand

Ein weiterer Schwerpunkt sind mögliche Zusagen für die Sicherheit der Ukraine nach einem Ende der Kampfhandlungen. Die Partner Kiews wollen laut deutschen Regierungskreisen ihre Bereitschaft zu "robusten und rechtlich bindenden Sicherheitsgarantien, die nach einem Waffenstillstand in Kraft treten sollen" bekräftigen.

Damit soll über Maßnahmen gesprochen werden, die der Ukraine nach einer möglichen Waffenruhe Sicherheit bieten könnten.

Verhandlungen mit Russland im Fokus

Die "Koalition der Willigen" will bei dem Treffen auch ihre grundsätzliche Bereitschaft zu Friedensgesprächen mit Russland erneut unterstreichen. Für mögliche Verhandlungen über Gebietsfragen soll nach den Vorstellungen der Beteiligten die derzeitige Kontaktlinie als Ausgangspunkt dienen.

Ob und unter welchen Bedingungen eine Einigung mit Moskau zustande kommen könnte, bleibt offen.

Auch Lockerung von Russland-Sanktionen denkbar

Neben militärischer Unterstützung und Sicherheitszusagen steht offenbar auch der Umgang mit den bestehenden Sanktionen gegen Russland zur Diskussion. Aus Berliner Regierungskreisen hieß es, dass im Rahmen einer ausgehandelten Friedenslösung auch eine teilweise Aufhebung der Sanktionen vorstellbar wäre.