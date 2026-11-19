Video geht viral Während Xi spricht, fallen Trump die Augen zu Kuriose Szenen beim Dreiergipfel zwischen Xi, Trump und Putin: Der US-Präsident schlief während einer Rede ein. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In China ging der historische Dreiergipfel zwischen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Machthaber Wladimir Putin über die Bühne. Weniger weltbewegend waren die Ergebnisse des Treffens. Die drei Staatsoberhäupter einigten sich auf eine aus vier Punkten bestehende "Friedensdeklaration", über die Chinas Staatsmedien berichteten.

So wollen China, Russland und die USA eine Reform der UNO vorantreiben. Damit soll sichergestellt werden, dass "die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit" erfüllt werden. Auch die Erdölproduktion ist Thema. Sie soll "zum Wohle aller Nationen" gesteigert werden.

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In Punkt drei wird Kritik am Internationalen Strafgerichtshof geübt. Dieser dürfe seine "Zuständigkeit nicht missbrauchen". Der letzte Punkt bezieht sich auf einen Atomkrieg, der nicht gewonnen werden könne und darum auch nie geführt werden dürfe.

Schwere Augen bei Trump

Für Aufsehen sorgte hingegen eine Aktion Trumps bei einer Rede von Xi im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). Während Chinas Staatschef seine Vorstellungen für die Zukunft des Asien-Pazifik-Raums ausführte, fielen dem US-Präsidenten die Augen zu.

Der Moment wurde mit Kameras festgehalten und ging in den sozialen Medien viral. Es ist nicht, das erste Mal, dass Trump im Zuge von öffentlichen Auftritten einschlief. Auch bei öffentlichen Kabinettssitzungen und bei Pressekonferenzen döste der Staatschef bereits ein. Grund für die schweren Augen Trumps könnte ein Jetlag gewesen sein. Demnach liegen zwischen Washington D.C. und Shenzhen 13 Stunden Zeitunterschied.

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Putins "Atomkoffer" gesichtet

Nicht nur der US-Präsident sorgte für Wirbel. Auch ein Koffer, den ein russischer Marineoffizier trug, erregte die Aufmerksamkeit der Presse. Der Moment wurde von dem russischen Staatssender "Rossija 1" eingefangen. Auf Nachfrage eines Reporters bestätigte der Offizier, dass es sich dabei um Putins "Atomkoffer" handle. Darin sind die Codes für einen nuklearen Anschlag verwahrt.

Einen ähnlichen Koffer besitzt auch der US-Präsident. In der Regel haben beide Staatsoberhäupter ihren "Atomkoffer" immer dabei. Es wird darüber spekuliert, dass die Aktion mit dem Offizier inszeniert wurde, damit die Welt an Russlands Stellung als Atommacht erinnert wird.