i Am Donnerstag kam es im chinesischen Shenzhen zum Treffen zwischen Donald Trump, Wladimir Putin und Donald Trump. REUTERS Xi, Putin und Trump "Treffen der Heuchler": Experte rechnet in ZIB2 ab Harte Worte nach dem Gipfel von Trump, Putin und Xi! In der ZIB2 rechnen zwei Politologen mit den Staatschefs ab und warnen vor Europas Schwäche. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 22:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Historische Bilder, große Worte – aber kaum konkrete Ergebnisse! Nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump, Russlands Machthaber Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping gab es am Donnerstagabend in der ORF-"ZIB2" eine schonungslose Analyse. Bei Martin Thür nahmen die Politikwissenschaftler Gerhard Mangott und Reinhard Heinisch das Treffen unter die Lupe. Besonders Mangott fand deutliche Worte.

"Im Konkreten war es ein Treffen der Heuchler", erklärte der Russland-Experte. Die drei Staatschefs hätten über internationalen Frieden gesprochen, obwohl nach seiner Einschätzung gerade Trump und Putin diesen selbst verletzten. Seine Kritik: Die Präsidenten würden eine Friedensordnung beschwören, an deren Regeln sie sich selbst nicht hielten.

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Putin konnte sich rehabilitieren

Für Mangott war der Gipfel vor allem für Wladimir Putin ein diplomatischer Erfolg. "Für Putin war es eine Möglichkeit, sich zu rehabilitieren", erklärte er in der Sendung.

Der russische Präsident konnte sich bei dem historischen Treffen wieder als gleichberechtigter Gesprächspartner der beiden anderen Großmächte präsentieren. Konkrete Vereinbarungen brachte der Gipfel zwar nicht, allerdings verständigten sich die drei Seiten darauf, den Dialog fortzusetzen.

In der ZIB nahmen die Politikwissenschaftler Gerhard Mangott und Reinhard Heinisch das Treffen von Xi, Putin und Trump unter die Lupe. ORF

Auch Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch sieht hinter dem Treffen unterschiedliche Interessen. Alle drei Präsidenten hätten sich davon einen politischen Nutzen versprochen.

Trump habe die Gelegenheit genutzt, um sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Laut Heinisch neige der US-Präsident dazu, komplexe Beziehungen zwischen Staaten auf sein persönliches Verhältnis zu anderen Staatschefs zu reduzieren. Seine angeblichen Friedensbemühungen könne er zudem innenpolitisch als Erfolg verkaufen.

Warnung vor einer Aufteilung der Welt

Besonders brisant ist Mangotts Einschätzung zur künftigen Weltordnung. "Wenn es nach den drei Präsidenten geht, würden sie die Welt in drei Einflusssphären einteilen", warnte er.

Hinter der demonstrativen Einigkeit dürfe allerdings nicht übersehen werden, dass die USA, Russland und China weiterhin Rivalen seien. Gemeinsame Interessen bedeuteten keineswegs, dass ihre geopolitischen Gegensätze verschwunden wären.

Mangott verwies dabei auch auf den Krieg im Iran. China und Russland könnten aus seiner Sicht davon profitieren, dass die USA dort militärisch gebunden seien.

Schwäche Europas evident

Auch für Europa hatte Mangott keine erfreuliche Botschaft. Russland habe seine Position zwar leicht verändert und signalisiert, mit europäischen Vertretern sprechen zu wollen. Allerdings sollten entsprechende Gespräche ausgerechnet in Moskau stattfinden.

Für den Politikwissenschaftler zeigt sich darin, wie gering Russland die Europäer als politische Macht einschätzt. Europa werde von Moskau nicht als gleichwertiger globaler Akteur ernst genommen – auch weil sich die europäischen Staaten seiner Ansicht nach selbst nicht entsprechend positionierten.

Die Schwäche Europas sei daher offensichtlich. Gerade angesichts eines möglichen neuen Machtgefüges zwischen Washington, Moskau und Peking könnte das für die europäischen Staaten zum Problem werden.

Auch Xi kann einen Erfolg verbuchen

Heinisch verwies unterdessen auf die Position des chinesischen Präsidenten. Für Xi sei es eine Genugtuung gewesen, Trump und Putin als Gastgeber empfangen zu können, ohne sich dabei zu konkreten Zugeständnissen verpflichten zu müssen.

Vor allem habe Peking keinen zusätzlichen Druck auf Russland ausüben müssen. Damit könne auch Xi das Treffen gegenüber der eigenen Bevölkerung als Erfolg darstellen.

Letztlich hätten alle drei Präsidenten etwas mitgenommen, das sie innenpolitisch verwerten könnten. Ob dabei tatsächlich substanzielle Fortschritte erzielt wurden, sei für diese Darstellung womöglich zweitrangig.

Atomare Abrüstung? "Lippenbekenntnis"

Skeptisch zeigte sich Mangott auch bei einem weiteren zentralen Gipfelthema: der nuklearen Abrüstung.

Trotz entsprechender Bekundungen rechnet der Experte nicht damit, dass Russland, die USA und China tatsächlich ernsthafte Verhandlungen über einen gemeinsamen Abrüstungsvertrag aufnehmen werden. "Das war ein Lippenbekenntnis", urteilte Mangott über die entsprechenden Aussagen der Staatschefs.

Damit fällt die Bilanz der beiden Politikwissenschaftler ernüchternd aus: Der historische Gipfel lieferte eindrucksvolle Bilder und politische Vorteile für die Teilnehmer, aber noch keine greifbaren Vereinbarungen. Für Europa bleiben dagegen entscheidende Fragen offen.