i Mysteriöser Geldsegen: In den Niederlanden fanden mehrere Bewohner plötzlich 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen. Wer dahintersteckt, ist unklar. (Symbolbild, KI-generiert) KI-generiert (KI-generiert) "Robin Hood von Schiedam" Unbekannter steckt 50-Euro-Scheine in Briefkästen In den Niederlanden staunen Bewohner eines Wohnhauses: Ein Unbekannter verteilt 50-Euro-Scheine. Selbst die Polizei weiß von nichts. Von Nick Wolfinger 19.11.2026, 19:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit haben die Bewohner wohl nicht gerechnet! In der niederländischen Stadt Schiedam, westlich von Rotterdam, sorgt ein mysteriöser Geldregen für Aufsehen. In einem Wohnhaus am Bachplein im Stadtteil Groenoord entdeckten mehrere Bewohner plötzlich 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen. Wer das Geld dort hineingesteckt hat, ist völlig unklar.

Eine Bewohnerin schildert die ungewöhnliche Überraschung: "Mein Sohn hat den Briefkasten geleert. Da lag dieser Schein drin und sonst nichts." Zunächst habe sie überlegt, ob ihr jemand Geld schulde. Doch dafür gab es keinen Grund. "Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht waren es kleine Wichtel?", rätselt die Frau.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Rund zehn weitere Bewohner beschenkt

Die Frau ist nicht die Einzige, die sich über den unerwarteten Geldsegen freuen darf. Rund zehn weitere Hausbewohner berichteten ebenfalls von 50-Euro-Scheinen in ihren Briefkästen. Womöglich haben sogar noch mehr Menschen Geld erhalten.

Andere Bewohner gingen hingegen leer aus. Sie zeigten sich enttäuscht, dass sie bei der rätselhaften Verteilaktion nicht berücksichtigt wurden.

Besonders kurios: Eine Bewohnerin informierte die Polizei über den Fund. Nach ihren Angaben wurde ihr mitgeteilt, dass das Geld erst nach einem Jahr ausgegeben werden dürfe, sofern sich der Eigentümer bis dahin nicht meldet. Ein Polizeisprecher erklärte allerdings, dass der Polizei über die Aktion noch nichts bekannt sei.

Schon einmal tauchte mysteriöses Geld auf

Ganz neu ist das Phänomen in den Niederlanden nicht. Im Jänner 2024 erhielt eine Frau im nahegelegenen Rotterdamer Stadtteil Delfshaven mehrere anonyme Geldgeschenke.

Im ersten Kuvert steckten 250 Euro und eine Nachricht: "Als Dank für das Gute, das du für mich getan hast. Mach dir eine Freude damit oder spende es für einen guten Zweck."

Danach folgten zwei weitere Kuverts mit 600 beziehungsweise 1.000 Euro. Insgesamt erhielt die Frau damit stolze 1.850 Euro. Wer hinter den großzügigen Geschenken steckte, konnte damals nicht geklärt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Ob in Schiedam ein großzügiger Nachbar, ein heimlicher Wohltäter oder tatsächlich ein moderner Robin Hood unterwegs ist, bleibt vorerst ein Rätsel. Sicher ist nur: Für einige Bewohner hat sich der Gang zum Briefkasten ordentlich ausgezahlt.