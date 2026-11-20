i Trauer im Zoo von Cincinnati: Flusspferd Fiona verschluckte eine Strickhaube und starb trotz intensiver Rettungsversuche. IMAGO/Cover-Images Drama um Zoo-Liebling Strickhaube verschluckt – Flusspferd Fiona ist tot Trauer im Zoo von Cincinnati: Flusspferd Fiona verschluckte eine Strickhaube und starb trotz intensiver Rettungsversuche. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Strickhaube wurde Flusspferd Fiona im Zoo von Cincinnati zum Verhängnis. Das Tier hatte das Kleidungsstück vor mehr als einer Woche verschluckt. Trotz intensiver Behandlung konnten die Tierärzte das Flusspferd nicht mehr retten. Fiona starb an den Folgen von Komplikationen.

Zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam es durch einen Zufall: Ein Besucher warf seine Haube in die Luft, wo sie von einem Deckenventilator erfasst wurde. Dieser schleuderte sie durch eine kleine Öffnung direkt in Fionas Gehege.

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Tierärzte kämpften um Fiona

Um den Fremdkörper aus dem Körper des Tieres zu bekommen, versuchten die Veterinäre mehrere Methoden. Unter anderem kam eine Vibrationsplatte von einem Pferdehof zum Einsatz. Die Erschütterungen sollten Fionas Verdauung anregen.

Das Flusspferd wurde zudem mehrfach unter Narkose untersucht. Bei einem Ultraschall entdeckten die Ärzte, dass sich Teile des Darms zusammengezogen hatten. Auch eine Darmspiegelung wurde durchgeführt. Die Pfleger versorgten Fiona rund um die Uhr mit Flüssigkeit und ihrem Lieblingsfutter.

Sogar Kaffee kam zum Einsatz. "Ihr Pflegeteam hat ihr sogar etwas Kaffee zum Riechen angeboten – einen Duft, den sie schon immer mochte", berichtete Zoosprecherin Michelle Curley. Fiona reagierte darauf.

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Operation keine Option

Eine Operation wurde von Experten nicht empfohlen. Grund dafür ist der komplizierte Verdauungstrakt von Flusspferden. In den mehreren Magenkammern lässt sich ein verschluckter Gegenstand nur schwer finden und entfernen.

Fiona hatte bereits als Baby weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Jänner 2017 kam sie sechs Wochen zu früh und mit nur 13,2 Kilogramm zur Welt. Anfangs konnte sie nicht einmal alleine stehen. Ihr Überlebenskampf machte sie zum Publikumsliebling, später wurden sogar Bücher über sie veröffentlicht.

Cincinnatis Bürgermeister Aftab Pureval zeigte sich tief betroffen. "Fiona war ein Symbol für Durchhaltevermögen und Freude in Cincinnati. Sie hat so vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert – von Kindern über Eltern bis hin zu Besuchern aus aller Welt", erklärte er.