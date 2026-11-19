i Bei einem russischen Angriff auf Kiew wurde die österreichische Botschaft beschädigt. X / Andrii Sybiha Ministerin zieht Konsequenzen Österreichs Botschaft von Putin-Geschoss getroffen Ein Geschoss schlug vor der Österreich Botschaft in Kiew ein und beschädigte das Gebäude. Meinl-Reisinger bestätigt, dass niemand verletzt wurde. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Einschlag mitten im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt sorgt für Alarm im Außenministerium. Am Donnerstagnachmittag wurde die österreichische Botschaft in Kiew bei einem Angriff beschädigt.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) bestätigte den Vorfall und ordnete zusätzliche Schutzmaßnahmen für das Botschaftspersonal an.

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Geschoss schlägt direkt vor Botschaft ein

"Heute Nachmittag ist unmittelbar vor unserer österreichischen Botschaft im Zentrum von Kyjiw ein Geschoss eingeschlagen. Unser Botschaftsgebäude wurde dabei beschädigt. Zum Glück wurde niemand verletzt!", teilte Meinl-Reisinger mit.

Die Ministerin nahm nach dem Vorfall persönlich Kontakt mit den österreichischen Mitarbeitern in der Ukraine auf. "Ich habe gerade mit unserem Team vor Ort telefoniert und bin sehr erleichtert, dass alle wohlauf sind. Die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat für mich oberste Priorität."

Ministerin ordnet zusätzliche Maßnahmen an

Die zunehmende Intensität der russischen Angriffe auf Kiew hat nun auch Konsequenzen für die Sicherheitsvorkehrungen der österreichischen Vertretung.

"Angesichts der immer heftigeren russischen Angriffe auf Kiew habe ich daher veranlasst, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu schützen."

Dank an österreichische Diplomaten

Meinl-Reisinger würdigte außerdem die Arbeit der Botschaftsmitarbeiter, die trotz der gefährlichen Lage weiterhin in der ukrainischen Hauptstadt im Einsatz sind.

"Mein besonderer Dank gilt unserem gesamten Botschaftsteam, das unter diesen schwierigen und gefährlichen Bedingungen jeden Tag für Österreich arbeitet. Wir alle haben größten Respekt vor eurem Einsatz."

Scharfe Kritik an Putin

Auch von ukrainischer Seite gab es eine Reaktion auf die Beschädigung der österreichischen Botschaft. In einer Stellungnahme wurde der Vorfall den russischen Angriffen auf die Hauptstadt zugeschrieben.

Zugleich richtete sich die Kritik direkt gegen Russlands Präsident Wladimir Putin: "Putin posierte in Shenzhen als globaler Führer. In Wirklichkeit ist er ein globaler Verbrecher und Terrorist. Und er sollte auch so behandelt werden."

Die ukrainische Seite bekundete außerdem ihre Solidarität mit den österreichischen Diplomaten und forderte eine entschlossene internationale Reaktion auf die russischen Angriffe.