i Die schwer beschädigte Krim-Brücke am 17. November 2026. Nach einem weiteren Angriff wurde nun auch der Zugverkehr eingestellt. SECURITY SERVICE OF UKRAINE/Handout via REUTERS Dritter Angriff in vier Tagen Nächster Treffer! Zugverkehr über Krim-Brücke gestoppt Nachdem bei einem Angriff am Dienstag bereits ein Teil der Straßenbrücke ins Meer gestürzt war, ist nun auch die Bahnstrecke unterbrochen. Von Nick Wolfinger 19.11.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ukraine hat erneut die strategisch wichtige Krim-Brücke ins Visier genommen. In der Nacht auf Donnerstag wurde offenbar der Eisenbahnteil der Brücke angegriffen. Das russische Verkehrsministerium bestätigte am Morgen, dass der Zugverkehr über die Verbindung zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim vorübergehend eingestellt wurde.

"Aufgrund eines nächtlichen Drohnenangriffs wurde der Zugverkehr auf dem Eisenbahnabschnitt der Krim-Brücke vorübergehend eingestellt", erklärte das Ministerium. Spezialisten würden derzeit das Ausmaß der Schäden untersuchen. Verletzte soll es bei der Attacke nicht gegeben haben.

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Bereits dritter Angriff auf Krim-Brücke

Es ist bereits der dritte Angriff auf die Krim-Brücke innerhalb von vier Tagen. Am Montag, 16. November, hatten ukrainische Streitkräfte die Verbindung erstmals in dieser Woche attackiert. Einen Tag später folgte ein weiterer schwerer Schlag.

Dabei wurden nach ukrainischen Angaben ein großer Metallbogen sowie ein darunterliegender Abschnitt der Straßenbrücke zerstört. Teile der Konstruktion stürzten ins Meer. Bilder und Videos zeigten eine gewaltige Lücke in der Fahrbahn.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte anschließend, dass bei der groß angelegten Operation mehrere Waffensysteme eingesetzt worden seien. Neben ukrainischen Drohnen kamen demnach auch Neptun-Raketen und ein Flamingo-Marschflugkörper zum Einsatz.

Ukraine verspottet Russland nach Angriff

Auch der ukrainische Generalstab meldete sich nach dem jüngsten Angriff zu Wort. Eine direkte Bestätigung des neuen Treffers blieb zwar aus, dafür veröffentlichten die Streitkräfte eine spöttische Botschaft.

"Die Streitkräfte der Ukraine gratulieren der Vasco-da-Gama-Brücke in Lissabon dazu, die längste Brücke Europas geworden zu sein!", hieß es in einer Mitteilung.

Damit spielte die ukrainische Armee auf die massiven Schäden an der Krim-Brücke an. Ob auch der Eisenbahnteil bei der jüngsten Attacke schwer beschädigt wurde, war zunächst unklar. Laut Berichten von Anrainern blieb zumindest der zweite Brückenbogen offenbar unversehrt.

Wichtige Nachschubroute für Putins Armee

Die rund 19 Kilometer lange Krim-Brücke wurde 2018 von Kreml-Chef Wladimir Putin persönlich eröffnet. Sie verbindet das russische Festland mit der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim.

Für Moskau ist die Verbindung nicht nur ein politisches Symbol, sondern auch eine wichtige Nachschubroute für die russischen Streitkräfte. Über die Straße und die Eisenbahn können unter anderem militärische Ausrüstung und Versorgungsgüter auf die Halbinsel transportiert werden.

Mit den wiederholten Angriffen versucht die Ukraine, diese Verbindung zu unterbrechen. Nach der Zerstörung eines Teils der Straßenbrücke ist nun vorerst auch der Bahnverkehr betroffen.

Die Bilder des Tages i ?

Wie lange die Sperre tatsächlich dauern wird, bleibt abzuwarten. Die russischen Behörden stellten eine Wiederaufnahme des Zugverkehrs noch für Donnerstag in Aussicht.