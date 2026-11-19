i Die österreichische Botschaft in Kyjiw wurde durch einen russischen Drohnen-Angriff am 19. November 2026 beschädigt. Für Kanzler Stocker ist eine Attacke auf diplomatische Vertretungen "völlig inakzeptabel". REUTERS; Helmut Graf Angriff auf unsere Botschaft "Völlig inakzeptabel" – harte Stocker-Ansage an Putin Nach dem russischen Angriff auf Kyjiw, bei dem auch Österreichs Botschaft beschädigt wurde, zeigt sich Kanzler Christian Stocker entsetzt. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 19:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem russischen Angriff auf die österreichische Botschaft in Kyjiw meldet sich jetzt auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit deutlichen Worten zu Wort. Der Regierungschef zeigt sich erschüttert über die Beschädigung des Botschaftsgebäudes und die Gefährdung österreichischer Mitarbeiter. Gleichzeitig gibt es eine wichtige Entwarnung: Das gesamte Botschaftsteam blieb unverletzt.

"Ich bin schockiert, dass der jüngste russische Angriff auf Kyjiw unsere Mitarbeiter gefährdet und die Räumlichkeiten unserer Botschaft beschädigt hat", erklärt Stocker am Donnerstag auf der Plattform X.

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Stocker: "Völlig inakzeptabel"

Der Bundeskanzler verurteilt den Vorfall unmissverständlich. Es sei "völlig inakzeptabel", dass die österreichische Vertretung im Zuge des russischen Angriffs beschädigt wurde.

Dabei verweist Stocker ausdrücklich auf den besonderen Schutz diplomatischer Einrichtungen. Diplomatische Vertretungen seien unverletzlich und müssten jederzeit geschützt werden, betont der Regierungschef.

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Hintergrund ist ein Einschlag unmittelbar vor der österreichischen Botschaft im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. Dabei wurde das Gebäude beschädigt. Nach bisherigen Angaben kamen keine Mitarbeiter zu Schaden.

Kanzler telefonierte mit Botschaftsteam

Nach Bekanntwerden des Vorfalls griff Stocker persönlich zum Telefon. Wie er auf X berichtet, sprach er mit den österreichischen Mitarbeitern vor Ort, um sich über deren Zustand zu informieren.

Der Kanzler zeigt sich nach dem Gespräch außerordentlich erleichtert, dass niemand körperlich verletzt wurde. Gleichzeitig würdigt er den Einsatz des Botschaftsteams, das trotz der schwierigen Sicherheitslage weiterhin seine Aufgaben erfüllt.

Stocker bedankte sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern für ihren Dienst für Österreich unter diesen herausfordernden Bedingungen.

Ministerin ordnet zusätzliche Schutzmaßnahmen an

Bereits zuvor hatte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) den Vorfall bestätigt. Auch sie telefonierte mit den Mitarbeitern in Kiew und erklärte, dass niemand verletzt worden sei.

Wie berichtet, reagierte die Ministerin angesichts der zunehmenden russischen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen.

"Angesichts der immer heftigeren russischen Angriffe auf Kiew habe ich daher veranlasst, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu schützen", erklärte Meinl-Reisinger.

Damit beschäftigen die Folgen des russischen Angriffs nun auch die österreichische Regierungsspitze. Während Stocker den Vorfall scharf verurteilt, steht für das Außenministerium vor allem die Sicherheit des Botschaftspersonals im Mittelpunkt.