i Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) stellte am 19. November 2026 in einer Grundsatzrede seine KI-Strategie für Österreich vor. Helmut Graf Pröll präsentierte Strategie Neuer KI-Plan für Österreich – das ändert sich für alle VP-Staatssekretär Pröll stellte seine neue KI-Agenda vor. Geplant sind unter anderem 1.000 Gratis-Kurse – und ein neues Staatsziel in der Verfassung. Von Angela Sellner 19.11.2026, 18:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor knapp zwei Monaten hatte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) seinen Staatssekretär Alexander Pröll (zuständig unter anderem für Digitalisierung) mit der Entwicklung einer neuen KI-Strategie für Österreich beauftragt.

Als ersten Schritt präsentierte Pröll am Donnerstag im Prunksaal der Nationalbibliothek vor 300 Gästen in seiner Grundsatzrede unter dem Titel "KIPPPUNKT" seine Agenda für Künstliche Intelligenz.

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15 Handlungsfelder, 3 Ziele

15 Handlungsfelder und drei große Ziele sollen das Land fit für die große technologische Revolution machen. Der Kern: Österreich soll im KI-Zeitalter handlungsfähig, wohlhabend und menschlich bleiben. Dafür kündigt Pröll neue Bildungsangebote, eine Offensive für die heimische Industrie und einen Umbau der Verwaltung an. Sogar die Bundesverfassung soll ergänzt werden.

„Wir müssen aufhören, Künstliche Intelligenz in die Strukturen von gestern einzubauen, und beginnen, die Strukturen von morgen zu entwerfen.“ Alexander Pröll Digitalisierungsstaatssekretär (ÖVP)

Jeder kann mitreden

Pröll will diesen Prozess nicht hinter verschlossenen Türen haben, sondern offen – unter Einbeziehung aller. Ab sofort steht die KI-Agenda auf der Website kipppunkt.gv.at zur Verfügung. Die Bevölkerung ist aufgerufen, dort mitdiskutieren.

Bilder: Pröll präsentiert neuen KI-Plan für Österreich i ?

"Sagen Sie uns, wo wir mutiger sein sollen und welche Chancen wir noch übersehen", appellierte Pröll in seiner Rede.

1.000 Gratis-Workshops

"Künstliche Intelligenz verändert unser aller Leben", ist Pröll überzeugt. Deshalb gelte es, die Österreicher KI-fit zu machen. Eine der ersten konkreten Maßnahmen auf der neuen KI-Agenda betrifft daher die Weiterbildung.

Zum Start sind 1.000 zusätzliche kostenlose KI-Workshops geplant. Sie sollen allen Menschen in Österreich offenstehen, unabhängig von Alter, Beruf oder Vorkenntnissen. Ehrgeiziges Ziel: Es soll die größte außerschulische KI-Bildungsoffensive der Welt werden.

Dazu kommen neun sogenannte "KIPPPUNKT-Dialoge", einer in jedem Bundesland. Dort soll mit der Bevölkerung über Chancen und Risiken der KI sowie die Zukunft der Arbeitswelt diskutiert werden.

Europäischer KI-Pakt

In seiner rund 45-minütigen Rede setzte Pröll bei den drei Fragen an, wie Österreich im KI-Zeitalter handlungsfähig, wohlhabend und menschlich bleibt.

Für die Handlungsfähigkeit sei technologische Unabhängigkeit entscheidend, so Pröll. Er schlägt eine Europäische Gemeinschaft für Rechenleistung vor. Die Idee: Europäische Staaten sollen Teile ihrer Rechenkapazitäten miteinander verbinden, gemeinsam investieren und Forschung sowie Unternehmen Zugang zu leistungsfähiger KI-Infrastruktur ermöglichen.

„Europa muss nicht jede Technologie selbst herstellen. Aber Europa muss entscheiden können, auf welcher Infrastruktur seine Zukunft läuft.“ Alexander Pröll Digitalisierungsstaatssekretär (ÖVP)

In Österreich sollen neue Kapazitäten entstehen. Geplant ist ein Netz aus kleineren, regional verteilten und möglichst umweltfreundlichen Rechenzentren. Ihre Abwärme könnte beispielsweise Schulen oder öffentliche Gebäude beheizen.

Chancen für die Wirtschaft

Große wirtschaftliche Chancen sieht Pröll bei der sogenannten "Physical AI". Dabei wird Künstliche Intelligenz direkt in Maschinen, Roboter, Produktionsanlagen und Energiesysteme integriert. "Wenn die Fabrik, die Maschine oder das Energiesystem der Zukunft entsteht, soll darin immer auch österreichische Technologie stecken", erklärte der Staatssekretär.

Weitere Vorhaben sind regionale KI-Anlaufstellen für Unternehmen, neue Ausbildungswege für KI-Lehrlinge und ein Programm, bei dem zehn internationale KI-Spitzenexperten österreichische Betriebe unterstützen sollen.

Weniger Bürokratie

Auch der Staat selbst soll sich verändern. Unter dem Arbeitstitel "Public AI 2.0" will Pröll die Verwaltung bis 2030 grundlegend modernisieren. KI soll dabei nicht nur einzelne Behördenwege beschleunigen. Vielmehr sollen gesamte Verwaltungsabläufe neu gedacht werden. Ziel sind kürzere Bearbeitungszeiten, weniger Bürokratie und bessere öffentliche Leistungen.

"Es geht um die Frage, wie ein moderner Staat überhaupt organisiert sein sollte", sagte Pröll.

Herzensbildung

Bei aller KI gelte es, umso mehr den Fokus auf die Menschen zu legen. Pröll stellte dafür einen Begriff in den Mittelpunkt, den ihm eine 74-jährige Frau genannt habe: Herzensbildung. "Mitgefühl. Nächstenliebe. Verantwortung füreinander" – gerade das werde in einer Welt mit immer leistungsfähigeren Maschinen an Bedeutung gewinnen.

"Der Mensch als Maßstab bedeutet für mich auch die Freiheit, zeitweise ganz auf Digitalisierung zu verzichten", erklärte Pröll.

„Kein Smartphone, kein Laptop, kein iPad. Raus mit der Digitalisierung aus den Volksschulen.“ Alexander Pröll Digitalisierungsstaatssekretär (ÖVP)

Auf der Agenda hat er etwa die bildschirmfreie Volksschule. Und: "Kinder müssen zuerst selbst lesen, schreiben, rechnen, sich konzentrieren und kritisch denken lernen." Erst danach solle KI als Werkzeug genutzt werden. So wie man zuerst rechnen lerne und danach den Taschenrechner verwende.

Neues Staatsziel

Pröll kündigte zudem an, dass er einen neuen Grundsatz als Staatsziel in der Verfassung verankern will: "Technologischer Fortschritt muss dem Menschen dienen."

Wo es um Gesundheit, Sicherheit, Justiz oder staatliche Entscheidungen gehe, müsse am Ende ein Mensch Verantwortung tragen. Die Agenda sieht vor, Bereiche für bewusst begrenzten KI-Einsatz festzulegen.

„Der Mensch bleibt der Zweck. Die KI bleibt das Mittel.“ Alexander Pröll Digitalisierungsstaatssekretär (ÖVP)

"Wir passen den Menschen nicht an die Maschine an. Wir stellen die Maschine in den Dienst des Menschen", stellte Pröll klar.

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So geht's weiter

Die in der Rede präsentierte Agenda ist der Auftakt für die weitere Ausarbeitung der österreichischen KI-Strategie. Plan ist, dass sie im Laufe des ersten Halbjahrs 2027 vorliegt.

Für Pröll ist klar, dass Österreich dabei keine Zeit verlieren darf: "Auch Nichtstun ist an einem Kipppunkt eine Entscheidung. Und Nichtstun ist für mich keine Option!"