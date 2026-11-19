i Die Bundesregierung plant einen Ausbau der Kassen-Gynäkologen. Getty Images/iStockphoto Wien profitiert besonders Frauenarzt-Offensive – 52 neue Kassenstellen geplant Bis 2030 sollen in Österreich 52 neue Kassenstellen für Gynäkologen entstehen, 49 davon in Wien. Zudem sind zwölf Frauengesundheitszentren geplant. Von Heute Politik 19.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frauen sollen künftig leichter einen Termin bei einem Kassen-Gynäkologen bekommen. Dafür plant die Bundesregierung einen Ausbau der gynäkologischen Versorgung. Bis 2030 sollen österreichweit 52 zusätzliche Kassenstellen geschaffen werden – allein 49 davon in Wien.

Das gaben Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) und der Dachverband der Sozialversicherungen bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt.

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49 neue Kassenstellen für Wien

Mit den zusätzlichen Stellen soll die medizinische Betreuung von Frauen im Kassensystem gestärkt werden. Der Großteil des geplanten Ausbaus entfällt auf die Bundeshauptstadt.

Neben den 52 neuen Planstellen sind österreichweit zwölf zusätzliche Frauengesundheitszentren vorgesehen. Dort sollen Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen gemeinsam unter einem Dach arbeiten und Patientinnen betreuen.

Endometriose wird zum Schwerpunkt

Gesundheitsministerin Schumann will damit vor allem die wohnortnahe Versorgung verbessern. Im Zuge der Gesundheitsreform sollen deshalb auch Primärversorgungszentren mit einem besonderen Schwerpunkt auf Frauenmedizin weiterentwickelt werden.

Ein wichtiges Thema ist dabei die Behandlung von Endometriose. Die Zusammenarbeit mehrerer medizinischer Fachrichtungen an einem Standort soll außerdem die Arbeitsbedingungen für Gynäkologen attraktiver machen.

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Neues Register für Ei- und Samenspenden

Neben dem Ausbau der Kassenversorgung kündigte Schumann eine weitere Neuerung an: Österreich soll 2027 ein eigenes Eizellen- und Samenspendenregister bekommen. Ein solches Register ist bereits im Regierungsprogramm vorgesehen.

Hintergrund sind die gesetzlichen Bestimmungen für Ei- und Samenspenden, die laut Ministerin noch aus den 1990er-Jahren stammen. Angesichts der gestiegenen Zahl künstlicher Befruchtungen seien die bisherigen Regelungen nicht mehr ausreichend. "Hier müssen wir nachregeln", erklärte Schumann.

Mehr Überblick bei künstlicher Befruchtung

Mit dem geplanten Register soll die Verwendung gespendeter Ei- und Samenzellen besser nachvollziehbar werden. Das neue Register soll 2027 eingeführt werden.

Wie aus dem Büro der Gesundheitsministerin verlautete, müssten Paare, die bei einer künstlichen Befruchtung auf Spenden von dritten Personen angewiesen sind, darauf vertrauen können, dass diese nicht bereits hundertfach verwendet wurden.