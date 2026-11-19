i Andreas Babler muss auch als Minister gehen. Helmut Graf Geheimer Posten-Poker Babler muss gehen! SPÖ präsentiert Gesamt-Personalpaket ... aber erst Anfang Jänner, dies wurde "Heute" bestätigt. Was hinter den Kulissen läuft. Warum Länder-Granden nun nervös werden. Der Geheim-Poker. Von Clemens Oistric 19.11.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Burgenland-Chef Hans Peter Doskozil hat im "Heute"-Interview als erster Spitzenfunktionär öffentlich ausgesprochen, was viele Rote hinter vorgehaltener Hand sagen: "Andreas Bablers Aus auch als Minister ist notwendig."

Babler-Aus als Minister unumgänglich

Dem scheidenden Vizekanzler dürfte das mittlerweile auch selbst klar werden. Wenn Markus Marterbauer ihn nicht in seinem Regierungsteam haben möchte, werde er seinen Sessel räumen, sei seine Haltung, berichten SPÖ-Insider. Derzeit sieht es nicht danach aus, dass der Finanzminister gesteigertes Interesse an Bablers weiterer Mitarbeit hätte.

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Für Doskozil ist das vollständige Ausscheiden des glücklosen Vorsitzenden aus allen Ämtern "notwendig für einen glaubwürdigen Neustart der Partei". Andreas Babler bleibt dann noch das mit 10.351 Euro dotierte Nationalratsmandat. Darüber hinaus wird händeringend ein Versorgungsjob für ihn gesucht.

Neuaufstellung "aus einem Guss"

Doch wie geht es für die SPÖ weiter? Philip Kucher und Eva Maria Holzleitner sind mit der Neuaufstellung betraut und lassen sich aktuell nicht in die Karten schauen. Nur ein kleiner Kreis ist eingebunden. Eine Gesamtlösung für Regierungsämter und Partei soll Anfang Jänner öffentlich präsentiert werden; ein Parteitag im ersten Quartal über die Bühne gehen – das wurde "Heute" bestätigt: "Es wird ein gesamter Wurf aus einem Guss sein."

Philip Kucher und Eva-Maria Holzleitner arbeiten im Verborgenen an Neuaufstellung der SPÖ. Denise Auer

Noch nicht in die Karten schauen lassen möchte man sich in der Partei, wo die Kür des Babler-Nachfolgers über die Bühne gehen soll. Ob in Wien oder den Bundesländern, ist offen. Aktuell werden Verfügbarkeiten von in der Größe passenden Veranstaltungslocations geprüft und entsprechende Zeitslots geblockt.

"Kucher muss es tun"

Bleibt noch die entscheidende Frage: Wer wird die Roten künftig anführen? Markus Marterbauer, der eben erst seine Chemotherapie beendet hat, dürfte abgewunken haben, neben Finanzministerium und Vizekanzleramt auch noch die – nun ja – herausfordernde Parteiarbeit schultern zu wollen.

Läuft einmal mehr alles Richtung Philip Kucher? Ein Bundesländer-Roter sagt: "Philip muss es tun, zumindest als geschäftsführender Vorsitzender, der Markus Marterbauer den Rücken in der Löwelstraße freihält. Auf ihn könnten sich alle Lager in der Partei verständigen." Die Sache hat einen Haken: Der rote Klubobmann aus Kärnten möchte den Job partout nicht. Aber das galt auch schon für die vorübergehende Übernahme der Ämter.

Fix dürfte indes sein, dass das Ressort (Kunst, Kultur, Medien, Sport, Wohnen) Bablers auf andere Regierungsmitglieder aufgeteilt wird. Neben dem Sozialministerium soll es künftig wieder ein eigenes Gesundheitsministerium geben – hier wollen die Roten punkten.

Was kommt, wer muss gehen?

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig gilt spätestens seit ihrem gescheiterten Putsch-Versuch in NÖ intern als Unruhestifterin. Auf Korinna Schumann als Sozialministerin beharrt die Gewerkschaft, auch wenn viele in der Partei auch mit ihrer Amtsführung unzufrieden sind. GPA-Chefin Barbara Teiber steht dafür nicht zur Verfügung, bliebe noch Josef Muchitsch, der der ÖGB-Zentrale aber nicht jeden Wunsch im Ausmaß Schumanns von den Lippen ablesen würde.

Offen ist indes, ob Bablers linke Hand Michaela Schmidt Staatssekretärin für Sport bleiben darf oder ebenfalls ins Parlament zurückkehren muss. Gemeinsam mit Babler-Bürochefin Sandra Breiteneder zeichnete sie in der Koordinierung mit ÖVP und Neos für den ideologisch stramm linken SPÖ-Kurs verantwortlich.

SPÖ-Insider: "Niemals springt ÖVP ab"

Apropos Ideologie: Wird die ÖVP die roten Rochaden mittragen oder aus der Regierung abspringen, nach dem Motto: Vize unter Kickl im Bund, dafür die Länderchefs retten? Ein SPÖ-Insider meint: "Die Gefahr, dass die ÖVP die Regierung platzen lässt, sehen wir nahe null. Es würde die staatstragende Positionierung der Volkspartei konterkarieren. Und was soll die Erzählung in einem Wahlkampf sein? Mit den Grünen nie mehr wegen Renaturierung. Mit der SPÖ und den Neos geht es auch nicht. Da bleibt ihnen nur noch die Option: Kickls Vize."

Die Bilder des Tages i ?

Klingt ganz so, als würde die Regierung, die zu dritt nur noch bei 40 Prozent steht, auch 2027 weiterwurschteln. Oder gelingt tatsächlich ein Turnaround?