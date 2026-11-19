i In der Firma krankgeschrieben – und dann spätabends auf einem Volksfest vom Chef erwischt... iStock Brisante Fälle gelüftet Party im Krankenstand – Alarm um Sozialbetrug Im Job krankgemeldet, aber spätabends auf einem Fest: Fälle von mutmaßlichem Krankenstandmissbrauch sorgen für Wirbel. Wirtschaftskammer schlägt Alarm Von Angela Sellner 19.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Krankgemeldet und trotzdem auf der Faschingsparty? Oder im Krankenstand eine Gartenhütte bauen? Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) schlägt Alarm: Immer mehr Betriebe melden sich mit teils kuriosen Verdachtsfällen von Krankenstandmissbrauch

Besonders dreiste Beispiele sorgen jetzt für Diskussionen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"So sehen Sieger aus"

Ein Fall sticht besonders hervor: Zwei befreundete Mitarbeiterinnen wollten laut ihrem Arbeitgeber beide das Unternehmen verlassen. Am selben Tag suchten sie denselben Arzt auf und ließen sich für exakt denselben Zeitraum krankschreiben.

Wenig später tauchte in den sozialen Medien ein gemeinsames Foto der beiden auf. Die vielsagende Bildunterschrift: "So sehen Sieger aus".

Krank feiern

Auch andere Arbeitgeber berichten von ungewöhnlichen Erlebnissen. So will ein Unternehmer eine krankgeschriebene Mitarbeiterin gegen Mitternacht auf einem Volksfest angetroffen haben.

In einem weiteren Fall soll eine Mitarbeiterin während ihres Krankenstandes ausgelassen Fasching gefeiert haben. Arbeitskollegen und sogar der Betriebsrat hätten sie dabei gesehen. Der Krankenstand blieb laut Unternehmen dennoch aufrecht.

Gartenhütte statt Arbeit

Besonders kurios: Ein krankgeschriebener Mitarbeiter soll, während er angeblich darniederlag, eine Gartenhütte errichtet haben. Arbeitskollegen meldeten die Beobachtung dem Chef. Auch dieser Krankenstand wurde laut Betrieb von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) bestätigt.

Und dann wäre da noch ein Mitarbeiter, der bereits am Montag eine ärztliche Bestätigung für einen erst am Donnerstag beginnenden Krankenstand vorlegte. Eine geplante Operation war dem Arbeitgeber nicht bekannt. Der Betrieb wandte sich mit seinen Zweifeln an die ÖGK, wartet nach eigenen Angaben aber auf eine Antwort.

Wichtig: Bei sämtlichen Beispielen handelt es sich um Schilderungen der Unternehmen. Ein tatsächlicher Missbrauch ist damit nicht nachgewiesen. Welche Tätigkeiten während eines Krankenstandes erlaubt sind, hängt auch von der jeweiligen Erkrankung und den ärztlichen Vorgaben ab.

Die Fälle befeuern eine aktuelle Debatte über Sozialleistungsmissbrauch. Eine Market-Umfrage im Auftrag der WKÖ unter 1.004 Personen zeigt: 66 Prozent finden, dass man in Österreich zu leicht an Sozialleistungen kommt. 67 Prozent sind der Meinung, dass Menschen mit überdurchschnittlicher beruflicher Leistung vom Staat nicht gerecht behandelt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Die Wirtschaftskammer sieht durch ein härteres Vorgehen gegen Sozialleistungsmissbrauch ein mögliches Einsparpotenzial von bis zu 380 Millionen Euro. Diese Summe bezieht sich allerdings nicht allein auf Krankenstände.

WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger fordert strengere Maßnahmen. "Unser Sozialsystem ist eine große Errungenschaft, aber es ist kein Selbstbedienungsladen", erklärt er. Ein Krankenstand sei "kein zusätzlicher Urlaub auf Kosten anderer".