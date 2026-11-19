i FPÖ-EU-Parlamentarier Harald Vilimsky im "Heute"-Interview. Heute Harte Ukraine-Abrechnung FPÖ-Vilimsky: "Wurde als Putin-Hampelmann beschimpft" "Putin ist ein Aggressor; die Ukraine muss wählen": FPÖ-Mann Vilimsky spricht im "Heute"-Talk über einen Friedens-Deal und attackiert die EU scharf. Von Nicolas Kubrak 19.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als vergangene Woche in Abu Dhabi über die Zukunft der Ukraine verhandelt wurde, saßen drei Länder am Tisch: Russland, die USA und die Ukraine. Für die EU gab es bei den direkten Verhandlungen keinen Platz – und das, obwohl hochrangige europäische Vertreter vor Ort waren.

Für den FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, ist das keine Überraschung. "Die EU hat keine Gravität am weltpolitischen Parkett", sagt er zu "Heute". Im Interview nennt er Putin einen Aggressor, rechnet mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ab und erklärt den Pro-Israel-Kurs der FPÖ.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das "Heute"-Interview mit Harald Vilimsky

"Heute": In Abu Dhabi haben die USA, Russland und die Ukraine über ein Ende des Krieges verhandelt. Nicht am Verhandlungstisch gesessen ist Europa. Wird Europa außenpolitisch nicht mehr ernst genommen?

Harald Vilimsky: Die EU unter Ursula von der Leyen hat nirgendwo mehr Gravität am weltpolitischen Parkett. Sie ist nicht in der Lage, mit einer Stimme zu sprechen. Aus meiner Sicht war die EU in diesem Konflikt von Anfang an auf dem falschen Weg unterwegs.

Ich erinnere mich an die ersten Debatten. Damals habe ich vorgeschlagen, Österreich als Drehscheibe zu nutzen, um mit unserer Erfahrung Menschen zusammenzubringen und Friedensverhandlungen voranzutreiben. Dafür wurde ich als Putin-Hampelmann beschimpft, was absurd ist. Mittlerweile sind die klugen Köpfe längst für Frieden.

„Ich habe Österreich als Drehscheibe für Friedensverhandlungen vorgeschlagen. Dafür wurde ich als Putin-Hampelmann beschimpft.“ Harald Vilimsky

Wenn Sie sich vom Christkind einen Friedensdeal wünschen könnten: Wie würde der konkret aussehen?

Für mich wäre entscheidend, dass in der Ukraine endlich Wahlen stattfinden. Ich glaube, eine deutliche Mehrheit der Ukrainer will Selenskyj loswerden. Er tut der Ukraine nicht gut und würde Wahlen meiner Einschätzung nach nicht überstehen.

In der mittlerweile völlig verfahrenen Situation wird man auch territorial da und dort einen Konsens suchen müssen. Das sollte unter maximaler Einbindung der jeweils betroffenen Bevölkerung geschehen, etwa durch Referenden.

2022 waren wir fast schon bei einer solchen Lösung, aber die Briten haben das damals sabotiert. Dahinter steht für mich die Geschäftemacherei von Teilen der Kriegswirtschaft. Das ist schäbig, unanständig und mies.

Ich habe von Ihnen aber nicht herausgehört, dass Putin seine Truppen zurückziehen soll. Warum?

Selbstverständlich soll Putin seine Truppen zurückziehen. Das war eine Aggression von Putin, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber jemand wie Trump hat auch recht, wenn er sagt, ein Staatsmann hätte es nie so weit kommen lassen, dass Putin derart überreagiert. Da waren mehrere mitverantwortlich. Nichtsdestotrotz bleibt Putin der Aggressor.

„Putin ist und bleibt der Aggressor.“ Harald Vilimsky

Aber auch an ihn und das gesamte russische Imperium muss die Botschaft gehen: Ihr müsst euch ebenfalls bewegen. Bewegen müssen sich alle.

Außenministerin Meinl-Reisinger hat einen 4-Punkte-Vorschlag für ein europäisches Verhandlungsmandat vorgelegt – von Sicherheitsgarantien bis hin zu wirtschaftlichen Druckmitteln. Ist das ein sinnvoller Weg, um Europa an den Verhandlungstisch zu bringen?

Was Meinl-Reisinger sagt, hat ungefähr dieselbe Bedeutung, wie wenn der viel zitierte Reissack in China platzt oder das Fahrrad in Indien umfällt.

Die Frau hat so wenig Gravität am internationalen Parkett, dass ich ihren Vorschlag nicht wirklich ernst nehme. Meinl-Reisinger hat in ihrer Rolle als Außenministerin schon so viel falsch gemacht und versucht jetzt, mit diesem Vorstoß aufzuzeigen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendjemanden interessiert, nicht einmal in der Innenpolitik.

Sie pflegen seit einiger Zeit gute Beziehungen zu Israel, erst kürzlich haben Sie israelische Regierungspolitiker empfangen. Was macht Israel zu einem wichtigen Gesprächspartner?

Ich glaube, dass wir als FPÖ die dunklen Wolken, die zwischen dem Staat Israel und unserer Partei liegen, endlich beseitigen müssen. Meine Bemühungen tragen insofern Früchte, als man durch zahlreiche Gespräche auf beiden Seiten erkennt, dass man eigentlich Opfer einer linken internationalen Propaganda ist. Die israelische Seite wird absurderweise als Kriegsverbrecher und als Kindermörder abgestempelt.

Umgekehrt werden auch über uns Dinge erzählt, die nicht den Tatsachen entsprechen. Uns verbinden die Werte des konservativen Denkens, die Bedeutung der Familie, die rechtsstaatliche Ordnung und der gemeinsame Kampf gegen Islamismus und Terrorismus.

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien sieht Ihre Annäherung an Israel weiterhin kritisch. IKG-Präsident Oskar Deutsch betont, dass einzelne Treffen nichts an der Haltung gegenüber der FPÖ ändern. Können Sie diese Skepsis nachvollziehen?

Ich habe den israelischen Antisemitismusminister in Wien empfangen, war Monate zuvor am Tisch des Premierministers und treffe regelmäßig sehr interessante Vertreter der israelischen Politik. Ich sehe die Meinung von Oskar Deutsch daher nicht durch die tatsächlichen Geschehnisse bestätigt.

Wir waren außerdem in der Synagoge in Graz beim Novemberpogrom-Gedenken. Der dortige Präsident Elie Rosen hat ein sehr positives Verhältnis zu uns und vertritt eine völlig andere Position als Oskar Deutsch.

Trotzdem pflegt das offizielle Israel nach wie vor keine Beziehungen zu Ihrer Partei und verweist auf die unverarbeitete antisemitische Vergangenheit. Hat die FPÖ ihre Vergangenheit ausreichend aufgearbeitet?

Wir haben unsere Vergangenheit mit einer Historikerkommission aus meiner Sicht ausreichend aufgearbeitet. Bei unserer Konferenz in Straßburg haben wir unter Bestätigung der sogenannten IHRA-Deklaration allen relevanten israelischen Kräften klargemacht, dass wir beim Thema Antisemitismus keinen Interpretationsspielraum lassen wollen. Auch unsere Haltung zum Islamismus haben wir unmissverständlich deutlich gemacht.

„Wir lassen beim Thema Antisemitismus keinen Interpretationsspielraum.“ Harald Vilimsky

Ich kann die Vergangenheit leider nicht ändern, aber wir sind bereit, gemeinsam an einer guten und gedeihlichen Zukunft zu arbeiten.

In manchen Wiener Kindergärten wurde das Martinsfest aus Inklusionsgründen in ein Sternenfest umbenannt. Ist das noch gelebte Tradition oder eine Verdrängung christlicher Traditionen?

Wir leben generell in einer Zeit, in der unsere gewachsenen Traditionen immer stärker zurückgedrängt werden. Ob das nun der Christkindlmarkt ist, der durch einen Wintermarkt ersetzt werden soll, oder die Diskussion um das Sternenfest.

Ich halte jede etwas stärker ausgeprägte Form des Islam für völlig inkompatibel mit unserer Kultur. Säkularisierte Muslime, die bei uns leben, sollen innerhalb ihrer Gemeinschaft selbstverständlich Raum haben, ihren Glauben auszuleben. Aber sie sollen mit Sicherheit nicht unsere gewachsene, dominante Wertekultur auch nur ansatzweise ankratzen.

Die Bilder des Tages i ?

Braucht es aus Ihrer Sicht eine Kreuz-Pflicht an allen österreichischen Schulen?

Tendenziell würde ich eher Ja sagen, weil ich das Christentum als fundamentalen Bestandteil unserer Kultur schätzen gelernt habe, ohne dass man dafür selbst bekennender Christ sein muss.

Wenn es eine solche Kreuzpflicht gäbe, wäre das mit Sicherheit nichts Falsches. Dass sie überall zwingend gelten muss, ist allerdings eine Forderung, die ich nicht zu hundert Prozent teile. Ich hätte aber auch nichts dagegen und würde es mir tendenziell sogar wünschen.

„Ich würde den Islamismus verbannen und zurück nach Arabien schicken“ Harald Vilimsky

Ein Verbannen der Kreuze, wie es von manchen Kreisen gefordert wird, kommt für Sie aber nicht infrage?

Ich würde eher den Islamismus verbannen und zurück nach Arabien schicken. Das wäre mein Ziel.