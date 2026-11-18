i Ab 2027 wird Ansparen für Kinder mit dem neuen Zukunftsdepot möglich – steuerbefreit bis zum 18. Geburtstag. iStock Regierung bessert nach Zukunftsdepot: Diese neuen Vorteile gibt es jetzt Die Regierung bessert beim Zukunftsdepot nach. Jetzt dürfen auch Oma und Opa einzahlen. Dazu kommen eine neue Sparvariante und Steuererleichterungen. Von Angela Sellner 18.11.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bundesregierung hat beim geplanten Zukunftsdepot noch einmal nachgebessert. Nach Abschluss der Begutachtung hat man sich noch auf mehrere Änderungen verständigt. Für Familien bringt das vor allem mehr Möglichkeiten beim Sparen für ihre Kinder, eine zusätzliche Anlageform und Erleichterungen in schwierigen Lebenssituationen.

Neu: Auch Oma und Opa

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Einzahlungen. Künftig dürfen bis zu fünf Personen Geld in das Zukunftsdepot eines Kindes einzahlen. Damit können neben den Eltern auch Großeltern, Paten oder andere nahestehende Personen für den Nachwuchs vorsorgen.

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Die Eltern beziehungsweise gesetzlichen Vertreter entscheiden, wer diese fünf Personen sind. Einschränkungen gibt es dabei nicht. Auch spätere Änderungen sind möglich.

Die Daten der ausgewählten Personen werden bei der Bank hinterlegt. Wichtig: Die jährliche Obergrenze von 5.000 Euro gilt für alle Einzahlungen zusammen und nicht für jede Person einzeln.

Familienministerin Claudia Bauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (beide ÖVP) präsentierten Neuerungen fürs geplante Zukunftsdepot. Denise Auer

"Ob 20 Euro im Monat oder 50 Euro zum Geburtstag, auch aus kleinen Beträgen kann über viele Jahre etwas Großes werden", sagt Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP).

Dritte Sparvariante

Eine weitere Neuerung betrifft die Veranlagung des Geldes. Ursprünglich waren zwei Möglichkeiten vorgesehen: ein Zukunftsdepot bei einer Bank und der Bundesschatz.

Nun kommt eine dritte Variante dazu. Familien können sich künftig auch für eine fondsgebundene Lebensversicherung entscheiden. Diese wird als Zukunftsversicherung bezeichnet.

Für diese Variante gelten dieselben wesentlichen Eckpunkte wie für das klassische Depot. Auch hier dürfen bis zu fünf Personen einzahlen, insgesamt maximal 5.000 Euro pro Jahr. Zudem gelten dieselben Fonds und eine Deckelung der laufenden Fondskosten auf höchstens ein Prozent. Ein zusätzlicher Anreiz: Die Versicherungssteuer auf die eingezahlten Prämien beträgt bei der Zukunftsversicherung nur zwei statt der üblichen vier Prozent.

Pro Kind darf nur eine der drei Varianten gewählt werden.

"Mit dem Zukunftsdepot stärken wir die private Vorsorge in Österreich", erklärt Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP): "Dies ist ein erster Schritt für alle jungen Menschen bis 18 Jahre in unserem Land, der eine tolle Starthilfe ins Erwachsenenleben bietet."

In Notfällen früher

Auch bei der vorzeitigen Entnahme hat die Bundesregierung nachgebessert. Grundsätzlich ist das Zukunftsdepot auf die langfristige Vorsorge bis zum 18. Geburtstag ausgelegt.

Für schwere Schicksalsschläge sind nun aber Ausnahmen vorgesehen. Stirbt ein Elternteil oder liegt beim Kind eine schwere Behinderung vor, soll eine vorzeitige Auszahlung ohne gerichtliche Genehmigung möglich sein. Als schwere Behinderung gilt dabei ein Behinderungsgrad von mehr als 50 Prozent oder ein Anspruch auf Pflegegeld ab Stufe 3.

Der entsprechende Nachweis kann direkt bei der Bank erbracht werden. Eine solche vorzeitige Entnahme bleibt außerdem von der Kapitalertragsteuer befreit.

500 Euro vom Staat, Gewinne steuerfrei

An den grundsätzlichen Vorteilen des Zukunftsdepots ändert sich nichts. Kinder, die ab dem 1. Jänner 2027 geboren werden, erhalten 500 Euro Startguthaben vom Staat.

Eltern und andere berechtigte Personen können zusätzlich bis zu 5.000 Euro jährlich einzahlen. Wertsteigerungen, die bis zum 18. Geburtstag erzielt werden, bleiben von der Kapitalertragsteuer (KESt) befreit.

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Start im Juli 2027

Bis zum tatsächlichen Start sind noch einige Schritte notwendig. Die Regierungsvorlage soll im Dezember 2026 ins Parlament kommen. Der Beschluss ist für Jänner 2027 vorgesehen.

Ab 1. Juli 2027 sollen Banken und andere Anbieter das neue Zukunftsdepot anbieten können. Die 500 Euro Startguthaben vom Staat gibt es für Babys, die ab 1. Jänner 2027 geboren werden.