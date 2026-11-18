i Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) hält am 19. November im Prunksaal der Nationalbibliothek Grundsatzrede zu KI. Helmut Graf, APA-Images / Montage "Heute" Grundsatzrede zu KI Pröll lädt zu Zukunfts-Event – drei Kanzler dabei VP-Staatssekretär Pröll hält am 19. November eine große Rede zur Künstlichen Intelligenz – vor 300 Gästen mit viel Prominenz aus Politik & Wirtschaft. Von Angela Sellner 18.11.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Prunksaal der Nationalbibliothek hält Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Donnerstag (19. November) seine mit Spannung erwartete Grundsatzrede zur Künstlichen Intelligenz.

Die Rede steht unter dem Motto "Kipppunkt. Österreich im KI-Zeitalter." Das Interesse ist enorm; erwartet werden rund 300 Gäste, darunter viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft.

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Promi-Gästeliste

So haben sich gleich drei Bundeskanzler angekündigt: neben dem amtierenden Regierungschef Christian Stocker auch die beiden Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg.

Zugesagt haben weiters unter anderem Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, Wirtschaftskammer-Chefin Martha Schultz. Christoph Grabenwarter, Präsident des Verfassungsgerichtshofs, und Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker haben sich ebenfalls angemeldet.

Auf der Gästeliste finden sich ebenso zahlreiche Spitzenvertreter der heimischen Wirtschaft. Das sind etwa Raiffeisen-Grande Erwin Hameseder, Erste-Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller, Verbund-Boss Michael Strugl, Siemens-Österreich-Chefin Patricia Neumann, Wiener-Städtische-Chef Ralph Müller und der künftige ORF-General Clemens Pig.

Auch die internationale Technologiebranche ist prominent vertreten: Vertreter von Microsoft, Samsung, IBM, SAP und dem KI-Chip-Giganten Nvidia haben zugesagt.

Österreich im KI-Zeitalter

Staatssekretär Pröll will in seiner "Kipppunkt"-Rede darlegen, wie Österreich den technologischen Umbruch bewältigen und daraus Chancen ziehen soll. Konkret geht es um die Herausforderungen, Österreich und Europa technologisch unabhängiger zu machen, heimische Betriebe durch künstliche Intelligenz zu stärken, Wertschöpfung zu ermöglichen und die Bevölkerung auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten.

Gleichzeitig soll der Mensch im Mittelpunkt bleiben. Bei grundlegenden Fragen dürften Verantwortung und Urteilskraft nicht einfach an Maschinen abgegeben werden, so die Stoßrichtung.

René Benko bei einem seiner Prozesse in Innsbruck i ?

Im Prunksaal des Wissens

Auch der Veranstaltungsort ist bewusst gewählt: Im barocken Prunksaal der Nationalbibliothek, wo Wissen aus Jahrhunderten aufbewahrt wird, soll es nun um die nächste große Wissensrevolution gehen.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat Pröll ja mit der Entwicklung einer neuen KI-Strategie für Österreich beauftragt. Die Rede am 19. November soll die Richtung dafür vorgeben.