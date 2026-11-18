i Kanzler Christian Stocker nach einem Ministerrat im Bundeskanzleramt, November 2026 Helmut Graf Alles anders! Überraschende Wende bei Stockers "Herzensprojekt" Beim Zukunftsdepot für Kinder gibt es eine Wende! Kanzler Stocker erweitert den Kreis der Einzahler. Auch Großeltern und Taufpaten dürfen mitmachen. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim geplanten Zukunftsdepot für Kinder kommt es zu einer wichtigen Änderung! Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) erweitert den Kreis jener Personen, die künftig Geld für den Nachwuchs einzahlen dürfen. Neben den Eltern sollen jetzt auch Großeltern oder beispielsweise Taufpaten mitmachen können. Insgesamt sind bis zu fünf Einzahler pro Kind vorgesehen.

Damit reagiert der Kanzler auf Kritik an den bisherigen Plänen. Der Gesetzesentwurf soll im Dezember dem Parlament zugewiesen und im Jänner beschlossen werden. Für Kinder, die ab dem 1. Jänner 2027 geboren werden, ist ein staatlicher Startbonus von 500 Euro vorgesehen.

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Jetzt dürfen auch Großeltern einzahlen

Wie bereits berichtet, hatte es bei der ursprünglichen Ausgestaltung einen Haken gegeben: Laut Begutachtungsentwurf durften nur die gesetzlichen Vertreter des Kindes direkt einzahlen. Großeltern und Taufpaten hätten Geldgeschenke daher über die Eltern abwickeln müssen.

Nun soll diese Einschränkung fallen. Künftig dürfen insgesamt fünf Personen das Depot mit Geld befüllen. Pro Kind können jährlich bis zu 5.000 Euro eingezahlt werden – die Obergrenze gilt für alle Einzahlungen zusammen, nicht für jede Person einzeln.

"Ich halte mein Wort", erklärt Stocker zur geplanten Änderung: "Ich will Politik für die nächste Generation machen. Das heißt auch, dass es notwendig ist, das Aufstiegsversprechen zu erneuern."

So funktioniert das Kinder-Depot

Das Zukunftsdepot soll Familien ermöglichen, langfristig Geld für ihre Kinder anzulegen. Neben dem staatlichen Startguthaben können jährlich bis zu 5.000 Euro zusätzlich investiert werden.

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Das Geld soll unter anderem in regulierte Investmentfonds oder den Bundesschatz fließen können. Kursgewinne bleiben nach den bisherigen Plänen bis zum 18. Geburtstag von der Kapitalertragsteuer befreit. Über die Veranlagung entscheiden die gesetzlichen Vertreter.

Auch für bereits geborene Minderjährige soll ein Depot eröffnet werden können. Den staatlichen Startbonus gibt es allerdings nur für Kinder ab dem Geburtsjahrgang 2027 und bei Erfüllung der vorgesehenen Voraussetzungen.

Stocker will erstes Eigenheim erleichtern

Mit dem angesparten Geld sollen junge Menschen später größere Vorhaben finanzieren können. Stocker nennt ausdrücklich die Schaffung eines ersten Eigenheims als Beispiel.

Bis zur Volljährigkeit soll das Geld grundsätzlich gebunden bleiben. Erst danach kann der Nachwuchs selbst darüber verfügen.

Fix beschlossen ist das Vorhaben allerdings noch nicht. Mit der angekündigten Gesetzesvorlage im Dezember und der geplanten Abstimmung im Jänner steht dem Zukunftsdepot nun die entscheidende parlamentarische Phase bevor.