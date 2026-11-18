i Lange Wartezeiten auf einen Arzttermin für Kassenpatienten gehören zu den größten Ärgernissen hierzulande. iStock Gesundheitsreform Schnellere Arzttermine: So soll‘s künftig funktionieren Es kommen 75 "Allgemeine Gesundheitskliniken" mit mehreren Fachärzten. Spitalsärzte sollen per Teilkassenvertrag zusätzliche Patienten behandeln. Von Angela Sellner 18.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Gesundheitsreform sind jetzt erste Details fix, wie Patienten schneller zu Arztterminen kommen sollen.

"Die Menschen haben genug von langen Wartezeiten und der Suche nach einem Facharzttermin. Sie wollen nicht hören, warum etwas nicht geht, sondern sehen, dass sich endlich etwas verbessert", sagt Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ).

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"Heute" kennt die Pläne und weiß, welche Maßnahmen auf der Reformagenda stehen.

Allgemeine Gesundheitskliniken

Die bereits angekündigten Facharztzentren werden doch nicht so heißen, sondern bekommen einen anderen Namen: "Allgemeine Gesundheitskliniken". Insgesamt 75 solcher Einrichtungen sollen laut "Heute"-Infos österreichweit entstehen.

In jeder dieser "Kliniken" sollen mindestens drei unterschiedliche medizinische Fachrichtungen unter einem Dach vertreten sein. Welche Fachärzte dort jeweils arbeiten, orientiere sich am regionalen Bedarf. Möglich wäre auch ein Angebot tagesklinischer Leistungen.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) will die Refor im Dezember ins Parlament bringen. Helmut Graf

„Unser Ziel sind mehr Facharztangebote auf E-Card, die für alle Menschen zugänglich sind.“ Korinna Schumann Gesundheitsministerin (SPÖ)

Bringen sollen diese Gesundheitskliniken – die, wohlgemerkt, keine Krankenhäuser sind – dank koordinierter Terminvergabe kürzere Wege für die Patienten und eine Entlastung der Spitalsambulanzen. "Wer mehrere Fachärzte braucht, soll nicht monatelang von Ordination zu Ordination geschickt werden", erklärt Schumann.

Auf Kasse zum Spitalsarzt

Ein zweiter zentraler Punkt der Reform betrifft die Spitalsärzte. Sie sollen künftig über Teilkassenverträge zusätzlich Patienten auf E-Card behandeln können. Daraus erhofft man sich mehr Kassenarzttermine (und demnach kürzere Wartezeiten), ohne dass dafür ausschließlich zusätzliche Vollzeit-Kassenärzte benötigt werden.

Besonders profitieren sollen Patienten in Fachrichtungen, in denen die Wartezeiten derzeit lang sind. Die zusätzliche Tätigkeit dürfe allerdings nicht zulasten der Versorgung in den Krankenhäusern gehen.

"Wir haben hervorragend ausgebildete Ärztinnen und Ärzte. Ihre medizinische Kompetenz muss möglichst vielen Menschen zugutekommen", so Schumann. Starre Grenzen zwischen Spital und niedergelassenem Bereich dürften zusätzlichen Kassenangeboten nicht im Weg stehen.

Preisliste beim Wahlarzt

Ein weiterer Punkt betrifft die Wahlärzte. Patienten sollen künftig schon vor einer Behandlung erfahren, wie hoch das Honorar ausfällt und welchen Betrag sie voraussichtlich von der Krankenkasse zurückbekommen.

Dafür sollen auch transparente Orientierungshonorare sorgen.

"Gesundheit darf keine Frage des Einkommens sein. Wer zum Arzt geht, muss vorher wissen, was die Behandlung kostet", fordert die SPÖ-Ministerin.

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Zeitplan

Einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen gibt es noch nicht. Die gesetzliche Basis wird jetzt erarbeitet und soll im Dezember in den Nationalrat eingebracht werden. Ziel ist ein Start ab 2027.