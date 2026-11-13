Kein Arzt im Ort – Patienten warten 2 Jahre auf Termin

Kassenärzte sind Mangelware, das spüren vor allem Patienten, die nicht in Großstädten leben. Österreichweit sind derzeit 182 Kassenarztstellen in der Allgemeinmedizin unbesetzt – 98 davon entfallen auf ländliche Regionen. In einer niederösterreichischen Gemeinde wurde genau das zum Problem. Über Jahre hinweg blieb die Stelle einer Ärztin unbesetzt – mit spürbaren Folgen für die Patienten.
"Die haben über zwei Jahre gesucht und es hat sich keine Bewerbung gefunden", schilderte Ärztin Carmen Berti-Zambanini im "Heute"-Talk. Medikamente gab es somit ebenfalls nicht mehr – lediglich war öffentliche Apotheke stand zur Verfügung.
Die Patienten der Gemeinde mussten daher auf Ärzte in den Nachbargemeinden ausweichen. Doch dort einen Termin zu bekommen, ist alles andere als einfach.
"Da kann es schon vorkommen, dass man bis zu zwei Jahre warten muss, vor allem bei Vorsorgeuntersuchungen", so die Expertin. Das sei ein "riesiges Problem". Deshalb müssten offene Kassenstellen schnellstmöglich nachbesetzt werden – auch in kleineren Ortschaften.
Für Berti-Zambanini steht jedenfalls fest: Der Hausarzt sollte die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Beschwerden sein und Patienten bei Bedarf an Fachärzte oder ins Krankenhaus überweisen.
Damit könne vor allem das Gesundheitssystem entlastet werden. "Die Lenkung der Patienten Wege wird in Zukunft sicher ein großes Thema werden für uns", sagt sie.