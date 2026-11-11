i Lotto-Spieler haben am Freitag die nächste Chance aufs große Geld. Helmut Graf Jetzt kommt Bonusziehung Kein Sechser! Lotto-Jackpot knackt Millionengrenze Die Lotto-Ziehung am Mittwoch ging ohne "Sechser" über die Bühne. Die nächste Chance winkt schon am Freitag – dann gibt es eine Bonusziehung. Von Michael Rauhofer-Redl 11.11.2026, 21:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der große Lotto-Jubel blieb am Mittwoch (11. November) aus! Kein einziger Spieler hatte die sechs Richtigen auf seinem Tippschein. Damit bleibt der Jackpot unangetastet und wächst weiter. Bei der kommenden Bonusziehung am Freitag geht es nun um rund 1,3 Millionen Euro.

Ein Spieler kassiert fast 80.000 Euro

Ganz ohne größere Gewinne ging die Ziehung allerdings nicht über die Bühne. Ein glücklicher Spieler konnte einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig tippen und darf sich jetzt über rund 79.000 Euro freuen.

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Auch bei LottoPlus blieb das ganz große Glück aus. Bei beiden Ziehungen am Mittwoch wurde kein Hauptgewinn erzielt.

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Gleich drei Joker-Gewinner jubeln

Deutlich besser lief es hingegen beim Joker. Hier gab es am Mittwoch gleich drei Hauptgewinne. Die drei Glücklichen dürfen sich über jeweils rund 63.000 Euro freuen.

Für alle anderen Lotto-Spieler gibt es schon am Freitag die nächste Chance auf den großen Geldregen. Dann warten bei der Bonusziehung rund 1,3 Millionen Euro auf einen möglichen Sechser.