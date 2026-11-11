i Mehr Studierende, weniger Einstiegsstellen: Eine Analyse zeigt, wie schwer Absolventen derzeit in Österreich einen Job finden. Helmut Graf Es wird immer schwieriger Neue AMS-Zahlen enthüllen "echten Realitätsschock" Seit neun Quartalen liegt der Anteil der Einstiegsjobs unter dem Durchschnitt. Für junge Menschen wird der Start ins Berufsleben schwieriger. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 20:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Start ins Berufsleben wird für junge Menschen in Österreich immer schwieriger. Seit mehr als zwei Jahren liegt der Anteil der Einstiegsjobs deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Jobplattform Stepstone. Besonders für Absolventen wird die Suche nach der ersten Stelle zur Herausforderung.

Für die Untersuchung wurden mehr als 365.000 Stellenanzeigen ausgewertet, die zwischen 2020 und September 2026 auf Stepstone Österreich veröffentlicht wurden. Seit dem dritten Quartal 2024 liegt der Anteil der Einstiegspositionen durchgehend unter dem Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025.

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Im dritten Quartal 2026 erreichte der Index einen Wert von 83. Damit lag der Anteil der Einstiegsjobs um 17 Prozent unter dem Vergleichsdurchschnitt. Den bisherigen Tiefpunkt gab es ein Jahr zuvor: Im dritten Quartal 2025 lag der Wert bei 78,3 und damit 21,7 Prozent unter dem langjährigen Mittel.

In manchen Branchen gibt es mehr Chancen

In den Jahren 2022 und 2023 war die Situation noch deutlich besser. Damals lag der Anteil der Einstiegsjobs über dem Durchschnitt. Seitdem hat sich die Lage gedreht. Es gibt allerdings auch Bereiche, in denen junge Menschen leichter eine erste Stelle finden können.

In der Logistik stieg der Anteil der Einstiegsjobs von Jänner bis September 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Auch im Verkauf und Vertrieb gab es einen Anstieg um 1,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent.

Immer mehr Studierende, schwieriger Einstieg

Die Entwicklung trifft auf eine wachsende Zahl junger Menschen mit akademischer Ausbildung. Im Wintersemester 2025/26 waren laut Statistik Austria 407.485 Studierende an österreichischen Hochschulen eingeschrieben – ein neuer Höchststand. Auch bei den Studienabschlüssen wurde 2024/25 mit 62.850 ein Rekord verzeichnet.

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Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen im Jahr 2025 auf 11,5 Prozent. Bei Personen mit akademischem Abschluss lag sie nach internationaler Definition bei 4 Prozent.

"Viele Absolventinnen und Absolventen erleben beim Berufseinstieg einen echten Realitätsschock", sagt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von Stepstone Österreich. Junge Menschen würden zwar mit Motivation und Fachwissen aus Ausbildung oder Studium kommen, am Arbeitsmarkt werde aber häufig bereits Berufserfahrung verlangt.

Praktika können den Einstieg erleichtern

Stepstone empfiehlt deshalb, bereits während der Ausbildung praktische Erfahrungen zu sammeln. Praktika, Werkstudierendentätigkeiten und eigene Projekte können dabei helfen, Fähigkeiten nachzuweisen und erste Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen.

Auch bei der Jobsuche sollten Berufseinsteiger flexibel bleiben. Neben der gewünschten Stelle könnten Juniorpositionen, Traineeprogramme oder Jobs in verwandten Bereichen einen ersten Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Nicht jede in einer Ausschreibung genannte Qualifikation müsse zwingend erfüllt sein, rät Dürhammer.

Wichtig ist allerdings eine Einschränkung: Die Auswertung berücksichtigt ausschließlich Stellenanzeigen auf Stepstone Österreich. Sie bildet daher nicht den gesamten österreichischen Arbeitsmarkt ab.