i In heimischen Kasernen könnte es bald zu einer drastischen Änderung kommen. iStock Knallharte Maßnahmen Spionage-Gefahr – jetzt reagiert auch Bundesheer Österreichs Bundesheer plant strengere Sicherheitsregeln. Bestimmte Automarken oder Drohnen könnten in heimischen Kasernen bald verboten werden. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer mit einem chinesischen Auto unterwegs ist, könnte künftig vor Österreichs Kasernen Halt machen müssen. Das Bundesheer plant neue Sicherheitsmaßnahmen, um mögliche Spionage durch moderne Fahrzeuge zu verhindern. Betroffen sein könnten unter anderem Autos der Marken BYD, NIO und Geely. Auch Tesla könnte ins Visier geraten.

Bundesheer bestätigt neue Maßnahmen

Wie "Heute" in Erfahrung gebracht hat, will Österreich dem deutschen Vorbild folgen. Bundesheer-Sprecher Michael Bauer bestätigte gegenüber "Heute" entsprechende Pläne: "Wir werden in Kürze Maßnahmen der militärischen Sicherheit umsetzen, die analog den Maßnahmen der Bundeswehr sind", stellt er klar.

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Welche Automarken konkret betroffen sein werden, ist noch offen. Denkbar wäre ein Verbot für Fahrzeuge, deren gesammelte Daten außerhalb Europas gespeichert werden.

Für Autofahrer könnte das bedeuten: Wer ein betroffenes Modell besitzt, muss künftig außerhalb des Kasernengeländes parken und zu Fuß weitergehen. Öffentliche Parkplätze in der Nähe von Kasernen wären von einer solchen Regelung nicht betroffen.

Deutschland sperrt chinesische Autos aus

In Deutschland ist die Bundeswehr bereits einen Schritt weiter. Laut "Spiegel" dürfen bestimmte Fahrzeuge nicht mehr auf militärisches Gelände fahren. Auf einer nicht öffentlichen Liste sollen unter anderem Modelle der chinesischen Hersteller BYD, NIO und Geely stehen.

Das Verbot gilt unabhängig vom militärischen Rang. Auch hochrangige Offiziere müssen ihre Fahrzeuge außerhalb der Kasernen abstellen, wenn diese auf der Liste stehen.

Hintergrund sind Sicherheitsbedenken. Moderne Autos verfügen über zahlreiche Kameras und Sensoren, die ihre Umgebung erfassen. Dabei könnten auch sensible militärische Einrichtungen gefilmt werden.

Auch Tesla könnte betroffen sein

Die Sorge vor Spionage beschränkt sich allerdings nicht auf chinesische Hersteller. Auch US-Autobauer Tesla setzt bei seinen Fahrzeugen stark auf Kameratechnik.

Die Fahrzeuge können ihre Umgebung aufzeichnen und bestimmte Daten übertragen. Unter bestimmten Voraussetzungen können diese Informationen auch an Behörden weitergegeben werden.

Ob Tesla tatsächlich von den geplanten österreichischen Maßnahmen betroffen sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

Angst vor Daten für Geheimdienste

Besonders kritisch sehen Sicherheitsexperten die mögliche Weitergabe von Fahrzeugdaten an ausländische Staaten. In China verpflichten mehrere Gesetze Unternehmen unter bestimmten Umständen zur Zusammenarbeit mit staatlichen Sicherheitsbehörden.

Die Befürchtung: Aufnahmen von Kasernen, militärischen Fahrzeugen oder anderen sensiblen Einrichtungen könnten so bei Geheimdiensten landen.

Die deutsche Bundeswehr zieht deshalb auch bei Drohnen Konsequenzen. Chinesische Modelle, etwa vom Hersteller DJI, werden nicht mehr eingesetzt. Bestehende Geräte sollen durch europäische oder deutsche Produkte ersetzt werden.

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Bei Drohnen droht Totalverbot

In Österreich herrschen diesbezüglich bereits strenge Richtlinien. Nun soll sogar ein Totalverbot solcher Drohnen im Raum stehen.

Wann die Maßnahmen in Kraft treten und welche Hersteller tatsächlich auf einer möglichen Verbotsliste landen, hat das Bundesheer noch nicht bekannt gegeben.