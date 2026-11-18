i Aktuell gibt’s die 6. Woche erst nach 25 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber. Nun könnte sie für alle kommen. iStock / Getty Images / Su Arslanoglu Bald mehr freie Tage? Ansturm auf Petition für 6 Wochen Urlaub für alle 6 Wochen Urlaub für alle – ja oder nein? Fast 40.000 Menschen haben diese ÖGB-Petition bereits unterschrieben. Doch es wird auch laut gewarnt. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Forderung nach einer sechsten Urlaubswoche für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich gewinnt wieder spürbar an Fahrt: Eine laufende Petition des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) steht kurz vor der Marke von 40.000 Unterschriften.

In Österreich beträgt der gesetzliche Mindesturlaub aktuell fünf Wochen pro Arbeitsjahr – das entspricht 25 Arbeitstagen bei einer klassischen Fünf-Tage-Woche. Eine sechste Urlaubswoche sieht das Gesetz zwar grundsätzlich vor, allerdings ist sie an eine extrem hohe Hürde geknüpft: Man muss dafür 25 anrechenbare Dienstjahre beim selben Arbeitgeber vorweisen können.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Genau hier setzt die Kritik der Arbeitnehmervertretung an. In der modernen Arbeitswelt wechseln Menschen deutlich häufiger den Job oder die Branche als noch vor einigen Jahrzehnten.

Ein Vierteljahrhundert ununterbrochen im selben Betrieb zu bleiben, ist für den Großteil der Beschäftigten heute schlicht unrealistisch – die sechste Woche bleibt damit für die breite Masse ein unerreichbarer Wunschtraum. Der ÖGB verweist zudem auf die stark gestiegene Arbeitsverdichtung, den anhaltenden Fachkräftemangel und die gesundheitliche Notwendigkeit längerer Erholungsphasen.

Die Bilder des Tages i ?

Hitzige Debatte zwischen Entlastung und Lohnnebenkosten

Auch in den sozialen Netzwerken und in heimischen Foren wie r/Austria sorgt der Vorstoß für leidenschaftliche Diskussionen. Viele Beschäftigte begrüßen die Initiative ausdrücklich und betonen, dass eine zusätzliche Woche Auszeit Burnouts vorbeugen und die Produktivität sogar steigern würde.

Auf der anderen Seite warnen Wirtschaftsvertreter und kritische User vor den finanziellen Folgen für die Betriebe. Angesichts einer ohnehin schwächelnden Konjunktur und bereits hoher Lohnnebenkosten sei eine zusätzliche bezahlte Urlaubswoche für viele kleine und mittlere Unternehmen kaum zu stemmen.

Die Fronten zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite bleiben in dieser Frage vorerst verhärtet, doch der öffentliche Druck wächst.