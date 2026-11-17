i Während viele Menschen auf eine rasche Entspannung an den Supermarktkassen gehofft hatten, gießt Brüssel nun Wasser in den Wein. iStock / Getty Images / RossHelen Brutale Brüssel-Prognose EU-Alarm für Österreich – Das droht uns 2027 beim Geld Brüssel schlägt Alarm! Die EU-Kommission rechnet für Österreich noch monatelang mit hohen und sogar noch weiter steigenden Preisen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine guten Nachrichten aus Brüssel für unsere Geldbörsen: Die EU-Kommission warnt in ihrer am Dienstag veröffentlichten Herbstprognose vor einer hartnäckig hohen Inflation – und sieht Österreich beim Wirtschaftswachstum erneut im unteren Mittelfeld.

Während viele Menschen auf eine rasche Entspannung an den Supermarktkassen gehofft hatten, gießt Brüssel nun Wasser in den Wein. Für Österreich erwartet die EU-Kommission im laufenden Jahr 2026 eine jährliche Inflationsrate von 3,1 Prozent.

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Auch für das kommende Jahr 2027 gibt es kaum Entwarnung: Mit prognostizierten 2,9 Prozent bleibt die Teuerung deutlich über dem eigentlichen Zielwert der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent.

Als Haupttreiber für die anhaltend hohen Preise nennen die EU-Ökonomen unter anderem teurere Lebensmittel infolge von Dürreperioden. Zwar könnten Treibstoffe an den Zapfsäulen im nächsten Jahr wieder etwas günstiger werden, doch steigende Strom- und Gaspreise dürften diese Entlastung für viele Haushalte weitgehend auffressen.

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Österreich zählt zu den Wachstums-Nachzüglern

Auch beim Blick auf die Konjunktur fällt das Zeugnis für die Alpenrepublik ernüchternd aus. Mit einem erwarteten Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent im kommenden Jahr 2027 landet Österreich im EU-Ranking lediglich im unteren Mittelfeld – und bildet gemeinsam mit Schwergewichten wie Deutschland (1,0 Prozent), Italien (0,7 Prozent) und Frankreich (0,6 Prozent) das Schlusslicht der Union.

Immerhin: Beim Export verzeichnet Österreich laut Brüssel ein solides Wachstum, und auch im laufenden Defizitverfahren stellte die Kommission der Regierung zuletzt ein positives Zwischenzeugnis bei der Umsetzung vereinbarter Reformen aus. Dennoch warnte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis vor zu großem Optimismus und mahnte eine umsichtige Haushaltspolitik ein.

Bereits am 24. November will die EU-Kommission ihr nächstes Herbstpaket mit konkreten haushaltspolitischen Empfehlungen an die Mitgliedstaaten vorlegen.