i Wirtschaftliche Entwicklung im EU-Vergleich: Österreich hat noch viel Luft nach oben. iStock / Heute.at Wirtschaft im Vergleich Nur in wenigen EU-Ländern läuft es noch schlechter Österreichs Wirtschaft wächst deutlich langsamer als der EU-Durchschnitt. Im Jahresvergleich schneiden nur drei EU-Länder noch schlechter ab. Von Team Wirtschaft 15.11.2026, 21:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im dritten Quartal 2026 legte Österreichs Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um lediglich 0,2 Prozent zu. Damit kommt die heimische Wirtschaft weiterhin nur sehr langsam in Schwung. Im EU-Durchschnitt betrug das Wachstum hingegen 0,5 Prozent, in der Eurozone 0,4 Prozent, wie neue Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat zeigen.

Von den 20 EU-Staaten, für die bereits Daten fürs dritte Quartal vorliegen, wuchsen zwölf stärker als Österreich. Besonders kräftig ging es mit der Wirtschaft in Irland (+5,5 Prozent) nach oben. Dahinter folgen Rumänien (+2,1 Prozent) und Polen (+0,8 Prozent).

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Deutschland und Portugal kamen wie wir auf 0,2 Prozent. Nur fünf Länder schnitten schlechter ab: Ungarn und die Slowakei mit jeweils 0,1 Prozent, Italien mit einer stagnierenden Wirtschaftsleistung sowie Frankreich (-0,1 Prozent) und Litauen (-1,0 Prozent).

Ernüchternder Vorjahresvergleich

Besonders ernüchternd fällt der Vergleich mit dem Vorjahr aus. Gegenüber dem dritten Quartal 2025 legte Österreichs Wirtschaft um lediglich 0,6 Prozent zu. Im EU-Durchschnitt betrug das Wachstum hingegen 1,5 Prozent, in der Eurozone 1,3 Prozent.

Von den 20 EU-Staaten mit bereits verfügbaren Zahlen schnitten nur drei schlechter ab: Frankreich verzeichnete im Jahresvergleich einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent, Rumänien erreichte ein Plus von 0,3 Prozent und die Slowakei wuchs um 0,5 Prozent.

Selbst die ebenfalls schwächelnde deutsche Wirtschaft entwickelte sich im Jahresvergleich mit einem Plus von 1,2 Prozent doppelt so stark wie die österreichische.

Diese Länder wachsen deutlich schneller

In anderen EU-Staaten geht es wirtschaftlich wesentlich kräftiger bergauf. Polen und Irland verzeichneten im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr jeweils ein Plus von 3,6 Prozent. Zypern kam auf 3,1 Prozent, Schweden auf 2,8 Prozent und Spanien auf 2,7 Prozent.

Auch Bulgarien (+2,5 Prozent), Portugal (+2,4 Prozent), Litauen (+2,3 Prozent) und die Niederlande (+2,1 Prozent) entwickelten sich merklich besser. Ebenfalls vor uns liegen zudem Italien (+0,8 Prozent) und Belgien (+0,7 Prozent).

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Beschäftigung kommt nicht vom Fleck

Während die Wirtschaft zumindest leicht zulegte, stagnierte die Beschäftigung in Europa. Sowohl in der gesamten EU als auch in der Eurozone blieb die Zahl der Beschäftigten im dritten Quartal gegenüber den vorangegangenen drei Monaten unverändert. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in der EU bzw. in der Eurozone immerhin einen Zuwachs von jeweils 0,4 Prozent.