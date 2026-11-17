i Schnäppchenjagd rund um Black Friday: Österreicher wollen heuer im Schnitt 314 Euro ausgeben, sieben Prozent mehr als 2025. iStock Chinesen verlieren massiv Black-Friday-Beben: Temu und Shein stürzen ab 58 Prozent der Österreicher wollen bei der Black Week zuschlagen. Pro Käufer sind 314 Euro eingeplant. Große Verlierer heuer: Fernostplattformen. Von Team Wirtschaft 17.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die große Schnäppchenjagd steht bevor! Rund um den Black Friday (27. November) und den Cyber Monday (30. November) lockt der Handel wieder mit zahlreichen Sonderangeboten. Laut Consumer Check des Handelsverbands in Zusammenarbeit mit idealo.at wollen heuer 58 Prozent der Österreicher die Rabattaktionen nutzen.

Konkret rechnet der Handelsverband mit österreichweiten Konsumausgaben von rund 460 Millionen Euro. Zwar wollen etwas weniger Menschen zuschlagen als im Vorjahr, dafür liegt das durchschnittlich geplante Einkaufsbudget mit 314 Euro um knapp sieben Prozent höher.

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"Die Black Week hat sich als wichtiger Fixpunkt im heimischen Handelskalender etabliert. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nutzen viele Menschen Aktionstage, um geplante Anschaffungen günstiger zu erledigen und ihr Haushaltsbudget zu entlasten", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Schnäppchenjäger schlagen gezielt zu

Dabei geht es vielen nicht um spontane Schnäppchenkäufe, sondern um ohnehin geplante Ausgaben. 39 Prozent der Kaufwilligen möchten Anschaffungen günstiger erledigen oder achten wegen der hohen Lebenshaltungskosten verstärkt auf Preisnachlässe.

35 Prozent wollen zudem bei Weihnachtsgeschenken sparen. Jeder Vierte verschiebt größere Einkäufe sogar bewusst auf die Aktionstage. Gleichzeitig möchten sich 29 Prozent etwas gönnen, das ihnen sonst zu teuer wäre.

Eine idealo-Umfrage bestätigt diesen Trend: 65 Prozent der Befragten mit Kaufinteresse warten gezielt auf bestimmte Produkte. Für 70 Prozent erstreckt sich die Schnäppchenjagd über mehrere Tage, nur 17 Prozent konzentrieren sich auf den Black Friday selbst.

"Der Black Friday ist längst eine ganze Black Week. Viele nutzen sie gezielt für Anschaffungen, die ohnehin anstehen, und für Weihnachtsgeschenke", erklärt Nike Herzog-Osikominu, Country Managerin bei idealo.at.

Kleidung, Elektronik, Kosmetik besonders gefragt

Ganz oben auf den Einkaufslisten steht heuer Mode. 39 Prozent der Kaufwilligen wollen bei Kleidung zuschlagen, 34 Prozent bei Elektronik. Dahinter folgen Parfum, Körperpflege und Kosmetik mit 30 Prozent sowie Haushaltsgeräte mit 24 Prozent.

Auch Schuhe (23 Prozent), Sportartikel (20 Prozent) und Spielzeug (19 Prozent) sind gefragt. Auffällig: Im Vergleich zum Vorjahr legen Sportartikel um sechs Prozentpunkte und Spielzeug um vier Prozentpunkte zu.

Das zeigt sich auch bei den Zahlen von idealo.at. Spielekonsolen und Lego zählten bereits während der Black Week 2025 zu den Produktgruppen mit den stärksten Nachfrageanstiegen. Selbst in der Weihnachtswoche lag das Interesse an Spielekonsolen noch 50 Prozent und an Lego sogar 90 Prozent über dem durchschnittlichen Oktober-Niveau.

Österreicher zieht es verstärkt in die Geschäfte

Obwohl das Internet bei der Schnäppchenjagd eine wichtige Rolle spielt, gewinnt der stationäre Handel wieder an Bedeutung. 43 Prozent der Kaufwilligen möchten sowohl online als auch in Geschäften einkaufen, weitere elf Prozent ausschließlich vor Ort.

Insgesamt wollen damit 54 Prozent zumindest einen Teil ihrer Einkäufe direkt im Geschäft erledigen. Im Vorjahr waren es noch 49 Prozent. Ausschließlich im Internet möchten heuer hingegen nur noch 39 Prozent zuschlagen, nach 44 Prozent im Jahr 2025.

"Black Friday ist längst kein reines Online-Event mehr. Die Kundschaft informiert sich digital, vergleicht Angebote und entscheidet dann, wo sie am besten einkauft", betont Will.

Fernostplattformen verlieren massiv an Boden

Bei den geplanten Onlineeinkäufen zeichnet sich eine bemerkenswerte Verschiebung ab. Während österreichische Onlineshops an Beliebtheit gewinnen, verlieren Fernostplattformen wie Temu und Shein deutlich an Boden.

44 Prozent der online kaufwilligen Befragten wollen heuer bei österreichischen Anbietern bestellen, nach 40 Prozent im Vorjahr. Deutsche und andere europäische Shops kommen auf 39 Prozent. Der Anteil der Kaufwilligen, die Fernostplattformen nutzen möchten, sinkt hingegen von 21 auf nur noch 13 Prozent.

"Österreichische Webshops gewinnen heuer in der Black Week an Reichweite, das ist ein erfreuliches Signal", freut sich Handelsverband-Chef Will.

Den deutlichen Rückgang bei Temu und Shein führt er unter anderem auf neue EU-Abgaben zurück. Der seit Juli eingehobene Pauschalzoll von drei Euro und die seit November geltende Bearbeitungsgebühr von zwei Euro würden laut Will bereits Wirkung zeigen. Kritisch sieht er hingegen die nationale Paketgebühr von 2,40 Euro, die den Konsum zusätzlich dämpfe.

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So erkennt man echte Aktionen

Bei aller Rabatt-Euphorie empfiehlt die Preisvergleichsplattform idealo, nicht vorschnell zuzugreifen. Ein Blick auf die Preisentwicklung der vergangenen zwölf Monate kann zeigen, ob ein vermeintliches Schnäppchen tatsächlich günstig ist. Auch die Versandkosten sollten beim Vergleich berücksichtigt werden.

"Rabatte überzeugen, wenn man sie einordnen kann. Wer die Preisentwicklung eines Produkts kennt, erkennt schnell, ob ein Angebot zum Black Friday wirklich attraktiv ist", erklärt Herzog-Osikominu.

Die Expertin rät zudem, frühzeitig Preise zu vergleichen und einen Preiswecker einzurichten. Dieser informiert darüber, wenn ein gewünschtes Produkt den festgelegten Preis erreicht. Auch der Handelsverband empfiehlt, gerade bei unbekannten Onlineshops auf Seriosität und sichere Zahlungsmöglichkeiten zu achten.

Für den Consumer Check wurden im Auftrag des Handelsverbands 1.007 Personen ab 18 Jahren in Österreich befragt. Die Erhebung fand von 15. Oktober bis 2. November 2026 statt.