i Nach Wall-Street-Beben: Experten geben jetzt Entwarnung bei KI-Aktien. iStock Beben an den Börsen KI-Crash: Experten geben jetzt Entwarnung für Anleger Beben bei US-Tech-Aktien: Nach dem Ausverkauf geben Marktstrategen jetzt Entwarnung – raten Anlegern aber zu einer wichtigen Änderung im Depot. Von Team Wirtschaft 16.11.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. November bebte die Wall Street: An nur einem einzigen Tag sackte der US-Technologie-Index Nasdaq um sechs Prozent ab, Chip-Aktien brachen sogar um zehn Prozent ein, und das Angstbarometer der Börse (der sogenannte VIX-Index) schoss um 65 Prozent nach oben. Seither hat sich die Lage zwar wieder etwas beruhigt, doch viele Kleinanleger fragen sich, ob der große KI-Boom nun vorbei ist.

Eine aktuelle Marktanalyse von Generali Asset Management gibt nun Entwarnung: "Wir werten den Ausverkauf eher als Neubewertung, denn als strukturellen Bruch", erklären die Strategen Michele Morganti, Vladimir Oleinikov und Mattia Mamm in ihrem aktuellen Marktkommentar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Starkes Wachstum reicht nicht mehr aus"

Hinter dem Kursrutsch stecken laut Analysten vor allem zwei Gründe: Zum einen reicht es den Börsianern nicht mehr, wenn Tech-Giganten wie Alphabet, Amazon oder Meta immer neue Milliarden in KI-Projekte pumpen. Investoren wollen jetzt konkrete Beweise sehen, dass sich diese Rekord-Ausgaben auch in echten Gewinnen und freien Geldmitteln niederschlagen. "Starkes Wachstum allein reicht ohne Ausgabendisziplin nicht mehr aus", so die Experten.

Zum anderen sorgte der Wahlsieg der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen für Sorgen vor strengeren Gesetzen und Auflagen für den Bau neuer KI-Rechenzentren.

Nicht alles auf eine Karte setzen

Dennoch sehen die Experten keinen Grund zur Panik: Die Nachfrage nach KI-Anwendungen sei ungebrochen, und wegen des Vetorechts des US-Präsidenten, der fehlenden 60-Stimmen-Mehrheit im US-Senat sowie dem Wettlauf mit China sei ein kompletter Stopp des Rechenzentren-Baus unwahrscheinlich. Durch den Kurssturz seien viele US-Tech-Aktien inzwischen sogar wieder vergleichsweise günstig bewertet.

Anlegern raten die Experten dennoch dazu, das Risiko breit zu streuen und nicht allein auf die großen US-Tech-Konzerne zu setzen: "Angesichts der verbleibenden Risiken bleibt eine breite Streuung über den US-Technologiesektor hinaus unerlässlich", betonen die Strategen.

Wo Experten jetzt neue KI-Chancen sehen

Anstatt blind auf jene wenigen Tech-Giganten zu setzen, die derzeit Unsummen in teure KI-Infrastruktur stecken müssen, empfehlen die Strategen Unternehmen mit strenger Ausgabendisziplin – hier heben sie etwa Microsoft und Apple positiv hervor.

Besonders attraktiv seien zudem Firmen, die KI nutzen, um die eigene Produktivität zu steigern, ohne selbst Milliarden in Rechenzentren investieren zu müssen. Dazu zählen laut Analyse auch europäische KI-Profiteure sowie Zulieferer, ohne die beim Ausbau von KI-Infrastruktur nichts geht – etwa Firmen, die sich auf die Kühlung von Rechenzentren spezialisiert haben.

Die Bilder des Tages i ?

Rückenwind für Europa und kleinere US-Firmen

Um das Risiko im Depot breit zu streuen, raten die Experten zudem dazu, verstärkt über die großen US-Tech-Konzerne hinauszublicken. Gute Chancen sehen sie bei den übrigen 493 Unternehmen im US-Leitindex S&P 500, bei mittelgroßen US-Firmen sowie bei Gold-Aktien.

Besonders europäischen Aktien attestieren die Strategen derzeit Rückenwind – gestützt durch solide Auftragseingänge in der Industrie und eine spürbare Erholung bei den Geschäftserwartungen der Unternehmen. Auch Märkte wie Japan und Schwellenländer bleiben laut dem Bericht wichtige Bausteine für Anleger.