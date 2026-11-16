i Sechs Millionen Euro Schulden! Bekanntes steirisches Unternehmen schlittert in den Konkurs – und sperrt zu. iStock Nächste Millionen-Pleite Bekannte Firma schlittert in den Konkurs – 29 Jobs weg Die nächste Pleite erschüttert die heimische Baubranche: Ein steirischer Fußboden-Spezialist muss mit sechs Millionen Euro Schulden zusperren. Von Team Wirtschaft 16.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die anhaltende Krise am Bau fordert das nächste prominente Opfer: Die Meyer Parkett GmbH mit Sitz in Premstätten (Steiermark) hat am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Das teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Montag mit. Von der Insolvenz sind 206 Gläubiger sowie 29 Dienstnehmer betroffen.

Nach Corona-Boom der Absturz

Das 2002 gegründete Unternehmen galt als einer der führenden Anbieter für Parkett-, Laminat-, Vinyl- und Terrassenböden in Österreich und schrieb bis zum Jahr 2023 schwarze Zahlen. Nach einem Aufschwung ab 2021 im Zuge der gestiegenen Renovierungstätigkeit während der Corona-Zeit investierte die Gruppe noch in einen modernen Betriebsstandort.

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Einbruch bei Bau- und Sanierungstätigkeiten

Doch in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 folgte der drastische Einbruch: Laut Creditreform gingen die Bau- und Sanierungstätigkeiten im Vergleich zu 2020 um rund 30 Prozent zurück, die Wohnbaubewilligungen brachen sogar um über 50 Prozent ein. Gleichzeitig drückten um 41 Prozent gestiegene Wohnbaukosten, höhere Zinsen und die Teuerung auf die Investitionsbereitschaft der Bauherren.

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Unternehmen wird zugesperrt

Ein gestartetes Restrukturierungsprogramm scheiterte an der weiter schleppenden Auftragslage. Den Passiva von rund sechs Millionen Euro stehen laut Angaben lediglich Aktiva in Form eines Warenlagers (Buchwert rund drei Millionen Euro) sowie offene Kundenforderungen (rund 1,1 Millionen Euro) gegenüber. Eine Sanierung wird nicht angestrebt – der Betrieb soll nicht fortgeführt werden.