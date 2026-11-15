i Eine Internetseite verlangt 89,90 Euro für den eigentlich kostenlosen Kirchenaustritt. iStock / Screenshot/kirchenbeitrag.com ("Heute"-Collage) Rechnung nicht bezahlen! 89,90 € für Kirchenaustritt: Achtung vor dieser Website Eine Internetseite verlangt 89,90 Euro für den kostenlosen Kirchenaustritt. Die Arbeiterkammer warnt davor und rät, Rechnungen nicht zu bezahlen. Von Lara Heisinger 15.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich soll der Kirchenaustritt mit wenigen Schritten erledigt sein. Doch wer dafür einen bestimmten Online-Dienst nutzt, könnte eine unerwartete Zahlungsaufforderung erhalten.

Die Arbeiterkammer (AK) macht auf die Internetseite kirchenbeitrag.com aufmerksam. Dort wird ein Service angeboten, der den Austritt aus der Kirche online erleichtern soll.

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Gebühr von 89,90 verrechnet

Nach der Eingabe persönlicher Daten in ein Formular wird jedoch eine Gebühr von 89,90 Euro verrechnet. Dafür leitet der Anbieter das Austrittsgesuch lediglich an die zuständige Behörde weiter. Dabei ist dieser Vermittlungsdienst gar nicht notwendig: In Österreich kann man kostenlos aus der Kirche austreten.

Internetseite wirkt wie offizielles Angebot

Besonders kritisch sieht die AK die Aufmachung der Website. Durch die rot-weiß-rote Gestaltung könnte bei Nutzern der Eindruck entstehen, dass es sich um einen offiziellen österreichischen Dienst handelt.

Tatsächlich steckt laut Impressum die Firma SmartWay Solutions LLC dahinter. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Newark im US-Bundesstaat Delaware.

Die Arbeiterkammer warnt vor der Internetseite kirchenbeitrag.com – diese verlangt eine Gebühr von 89,90 Euro. Screenshot / kirchenbeitrag.com

Rechnung nicht bezahlen

Bei der Arbeiterkammer haben sich bereits mehrere Betroffene gemeldet, die mit entsprechenden Geldforderungen konfrontiert wurden. Die Konsumentenschützer raten dazu, solche Rechnungen nicht vorschnell zu begleichen – auch dann nicht, wenn bereits eine Mahnung eingetroffen ist.

Nach Einschätzung der AK müssen Betroffene die verlangten 89,90 Euro nicht bezahlen. Die Kammer geht davon aus, dass sich die Forderungen rechtlich nicht erfolgreich durchsetzen lassen.

So funktioniert der kostenlose Kirchenaustritt

Für den Austritt aus einer Religionsgemeinschaft ist in Österreich die zuständige Bezirkshauptmannschaft beziehungsweise der Magistrat verantwortlich.

Dort kann der Kirchenaustritt direkt erklärt werden. Benötigt werden ein ausgefülltes und unterschriebenes Austrittsformular, ein Nachweis über die Religionszugehörigkeit – etwa ein Taufschein – sowie ein amtlicher Lichtbildausweis.

Auch online ist der Austritt mit ID Austria möglich, ohne dafür einen privaten Vermittlungsdienst beauftragen zu müssen.

Der Kirchenaustritt selbst ist kostenlos. Nur wenn eine schriftliche Bestätigung gewünscht wird, kann dafür eine Gebühr von ungefähr 15 Euro anfallen.

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Arbeiterkammer gibt Tipps

Damit aus einem kostenlosen Behördenweg keine teure Angelegenheit wird, empfiehlt die AK, bei Online-Angeboten besonders genau hinzusehen. Vor der Eingabe persönlicher Daten sollte geklärt werden, ob für den angebotenen Dienst Kosten entstehen.

Auch ein Blick ins Impressum kann helfen, private Anbieter von offiziellen Behördenangeboten zu unterscheiden. Persönliche Informationen sollten nicht leichtfertig an unbekannte Internetseiten weitergegeben werden.

Wer bereits eine unerwartete Rechnung erhalten hat, sollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Die AK empfiehlt, die Zahlungsforderung rechtlich prüfen zu lassen, statt sofort zu bezahlen.