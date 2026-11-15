i KI-Brille, intelligente AirPods: Chinesische Unternehmerin bestätigte zwei Geheim-Projekte von Apple. iStock Vor Journalisten verplappert Mega-Panne für Apple: Partner verrät Geheim-Projekte Peinlicher Patzer in China: Ein Fertigungspartner hat sich verplappert und ungewollt nicht nur die Existenz von Apples geheimer KI-Brille bestätigt. Von Team Wirtschaft 15.11.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Konzernzentrale in Cupertino dürfte man derzeit alles andere als erfreut sein: Normalerweise hütet Apple seine Produktgeheimnisse wie einen Schatz, doch nun hat ausgerechnet ein chinesischer Zulieferer geplaudert. Im Rahmen seiner Quartalszahlen für das dritte Quartal 2026 gab das Unternehmen Quick Intelligent Equipment zu, an Apples "KI-Brille" sowie an neuen "intelligenten Ohrhörern" beteiligt zu sein.

Chefin weicht Frage aus – und verrät alles

Besonders peinlich: Verwaltungsratsvorsitzende Jin Chun wurde bei einer Investorenkonferenz eigentlich nur gefragt, ob das kommende Jubiläums-iPhone 2027 für mehr Aufträge sorgen werde. Statt darauf einzugehen, sprach sie offen über die Mitarbeit an den bislang streng geheimen Brillen- und Ohrhörer-Projekten Apples.

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Quick Intelligent Equipment stellt Maschinen für das präzise Löten und die optische Qualitätskontrolle in der Elektronikfertigung her und erhofft sich dadurch kräftiges Wachstum.

Frontalangriff auf Meta geplant

Branchenbeobachter sehen durch den Patzer nun den Auftrag für den Zulieferer in Gefahr – schließlich ist Apple für knallharte Konsequenzen bei Leaks bekannt. Inhaltlich untermauert die Aussage jedoch monatelange Gerüchte rund um die sogenannten "Apple Glasses" mit dem internen Codenamen N50.

Anders als beim wuchtigen Headset Apple Vision Pro sollen bei dieser Brille keine virtuellen Bilder vor den Augen eingeblendet werden. Stattdessen setzt Apple auf integrierte Kameras, Mikrofone und Lautsprecher. Über die Sprachassistenz Siri und "Apple Intelligence" soll die Brille ihre Umgebung erkennen, Gegenstände identifizieren oder fremdsprachige Texte übersetzen können – ein direkter Angriff auf Metas erfolgreiche Ray-Ban-Smartbrillen.

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Auch AirPods mit Kameras im Anmarsch

Die erwähnten "smarten Ohrhörer" dürften wiederum auf neue AirPods mit eingebauten Kameras hindeuten, die als Alternative für Menschen gedacht sind, die keine KI-Brille tragen wollen. Entsprechende Hinweise und ein Videoclip waren Apple im Sommer bereits selbst in Vorabversionen von iOS 27 und macOS Tahoe 26.7 versehentlich rausgerutscht.

Laut aktuellen Berichten könnten die KI-Brille und die Kamera-AirPods bereits im Laufe des Jahres 2027 auf den Markt kommen.