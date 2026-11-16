i Für die österreichische Handelskette Libro läuft die Zeit ab. IMAGO/Depositphotos Pagro übernimmt Aus für Libro! Bekannte Handelskette verschwindet Die bekannte Handelskette Libro verschwindet bis 2028/2029 aus Österreich. Zahlreiche Filialen wurden bereits geschlossen, weitere könnten folgen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 06:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die österreichische Handelskette Libro läuft die Zeit ab. Die bekannte Marke soll in den kommenden Jahren vollständig vom Markt verschwinden. Stattdessen werden die bestehenden Geschäfte schrittweise zu Pagro-Filialen. Bis 2028/2029 soll die Umstellung abgeschlossen sein.

Schon jetzt wird das Filialnetz verkleinert. Seit Beginn des Jahres 2025 haben mehr als 30 Libro-Standorte wegen mangelnder Rentabilität zugesperrt. Aktuell gibt es österreichweit noch 117 Libro- und 157 Pagro-Geschäfte.

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Millionenverlust für Handelsunternehmen

Hinter beiden Ketten steht die MTH-Gruppe. Ihre Tochtergesellschaft PL Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Guntramsdorf (NÖ) musste im Geschäftsjahr 2025/26 einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Der Umsatz sank um fünf Prozent auf 276 Millionen Euro, unterm Strich blieb ein Minus von rund neun Millionen Euro.

Ob weitere Geschäfte zusperren müssen, ist noch offen. "Weitere Anpassungen erfolgen laufend und orientieren sich unter anderem an Standortstruktur, Wirtschaftlichkeit und regionalem Bedarf", erklärte Geschäftsführer Thomas Marx gegenüber der APA. "Entscheidungen zu möglichen weiteren Schließungen werden daher jeweils im Rahmen dieser laufenden Evaluierung getroffen."

Pagro übernimmt Libro-Sortiment

Die beiden Marken wachsen bereits seit 2025 enger zusammen. Der Libro-Onlineshop wurde im vergangenen Herbst eingestellt, das gesamte Onlineangebot ist seither über Pagro erhältlich.

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Auch in den Geschäften werden die Sortimente zusammengeführt. Neben Schulartikeln, Bürobedarf und Haushaltswaren sollen bei Pagro künftig auch Bücher, Gaming-Produkte, Spielwaren und Papeterie aus dem bisherigen Libro-Angebot erhältlich sein.

Die Umstellung erfolgt in Etappen: Noch bis Ende 2026 sollen 25 Geschäfte nach dem neuen Pagro-Konzept geführt werden. Im kommenden Jahr sind weitere 75 Standorte vorgesehen. Bis 2028/2029 soll die Zusammenführung abgeschlossen sein.