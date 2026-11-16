i ´Im "Bild"-Interview spricht Oliver Blume über Sparkurs, Spritpreise – und seine Leidenschaft fürs Schnellfahren. Reuters Blume im „Bild“-Talk VW-Boss packt aus: Das kommt jetzt auf Autofahrer zu Über 100.000 Stellen fallen beim Auto-Riesen weg. Im Interview spricht VW-Chef Oliver Blume nun Klartext über den Sparkurs, Löhne und Benzinpreise. Von Team Wirtschaft 16.11.2026, 06:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Volkswagen steckt mitten im radikalen Umbau. Im großen Interview mit der deutschen "Bild"-Zeitung spricht Konzernchef Oliver Blume (58) nun offen über die angespannte Lage in den Werken, den massiven Stellenabbau und seine ehrgeizigen Ziele für den Autobauer.

"Kein Radikalschlag" bei über 100.000 Stellen

Dass im Konzern mehr als 100.000 Jobs wegfallen, bestreitet Blume nicht – weist aber Vorwürfe eines Kahlschlags zurück: "Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird." Der Abbau solle sozialverträglich über Altersteilzeit und Abfindungen laufen, wofür VW Milliarden in die Hand nehme. Für die verbleibende Belegschaft würden die Arbeitsplätze dadurch sicherer, weil die Kosten sinken.

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Stimmung im Konzern "angespannt"

Dennoch spürt der 58-Jährige bei seinen Rundgängen durch die Werkshallen die Sorgen der Mitarbeiter: "Ja, die Stimmung ist schon angespannt, weil die Menschen natürlich auch merken, dass wir in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation sind. Da geht’s auch um Zukunftsängste, die ich sehr gut verstehen kann."

Als Hauptproblem am Standort nennt er die hohen Personalkosten, die in Deutschland rund doppelt so hoch lägen wie in anderen europäischen Ländern.

Rekord-Ziel trotz China-Einbruchs

Trotz der aktuellen Krise – im ersten Halbjahr 2026 lag die Rendite bei 3,8 Prozent – steckt Blume ein historisches Ziel: Bis 2030 will VW weltweit neun Millionen Fahrzeuge verkaufen und dabei neun Prozent Rendite erzielen. "Das haben wir noch nie in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns erreicht", gibt er zu. Auch den wichtigen chinesischen Markt, der heuer um 20 Prozent eingebrochen ist, will er noch lange nicht abschreiben: "Das ist noch kein verlorener Markt."

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Spritpreise: Schlechte Nachricht für Autofahrer

Privat outet sich Blume als leidenschaftlicher Schnellfahrer, der auf deutschen Autobahnen "auch mal über 200" fährt und auf der Rennstrecke bis zu 300 km/h erreicht. Autofahrern, die auf sinkende Spritpreise hoffen, macht der VW-Boss allerdings wenig Mut: Auf die Frage, ob die Benzinpreise bald fallen, antwortet Blume knapp mit "Nein".

Dass er den schwierigen Chefposten überhaupt angenommen hat, verdankt der Konzern übrigens seiner älteren Tochter. Als er damals abwog, sagte sie zu ihm: "Mach’s doch für die Menschen." Autobegeistert sind seine beiden Töchter übrigens nicht – sie fahren beide am liebsten Fahrrad, nehmen nur für längere Strecken das Auto.