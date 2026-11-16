i "Lehre muss wieder die erste Wahl werden": Spar-Chef Hans K. Reisch, Lehrling Kristina, Ostösterreich-Chef Alois Huber (v.l.) Denise Auer Lehre in der Krise Spar warnt: Dieser Fehler könnte uns Milliarden kosten Alarmierende Zahlen: Bei der Lehre in Österreich droht eine gefährliche Milliarden-Lücke, wie eine von Spar und Wifo präsentiert Studie zeigt. Von Team Wirtschaft 16.11.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich könnte ein Problem mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen bekommen: Wenn nicht genügend Fachkräfte ausgebildet werden, drohen Verluste in Milliardenhöhe. Wie teuer das werden könnte, zeigt eine Untersuchung des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo, die der Handelskonzern Spar bei einem gemeinsamen Pressegespräch in Wien präsentierte.

Nur noch halb so viele Lehrlinge wie früher

Was mittlerweile nicht nur Spar Sorgen bereitet: Ende 2025 befanden sich österreichweit nur noch 102.878 Jugendliche in einer Lehrausbildung. Das ist der niedrigste Stand seit den 1970er-Jahren und fast eine Halbierung verglichen mit 1980, als es noch 194.089 waren. Gleichzeitig stiegen die Abbruchquoten auf 20,7 Prozent, während die Erfolgsquote bei den Lehrabschlussprüfungen auf 75,9 Prozent sank.

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Spar-Chef Hans K. Reisch will deshalb die Lehre wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. "Die Fachkräfte von morgen fallen nicht vom Himmel. Wir müssen sie heute ausbilden", so der Vorstandsvorsitzende. Davon profitiere die Jugend und die Wirtschaft.

Versäumnis könnte uns 2,5 Milliarden kosten

Allerdings drängt die Zeit. Denn – Österreich steht vor einem gesellschaftlichen Wandel: Laut Wifo-Ökonomin Julia Bock-Schappelwein ist 2025 die Bevölkerung im erwerbstätigen Alter erstmals seit 50 Jahren gesunken. Bis 2040 dürfte sie um 252.000 Personen schrumpfen.

Hinzu kommt: Weil die geburtenstarken Jahrgänge, die nun in Pension gehen, viel häufiger über einen Lehrabschluss verfügen als die nachrückenden Jungen, droht ein massiver Engpass. Sollte sich eine Lücke von 51.000 Fachkräften auftun, würde das Bruttoinlandsprodukt mittelfristig um 0,5 Prozent geringer ausfallen – das entspricht über sechs Jahre gerechnet einem unmittelbaren volkswirtschaftlichen Verlust von insgesamt 2,5 Milliarden Euro.

Ein kleines Zeitfenster bleibt der Wirtschaft aber noch: Bis 2034 steigt die Zahl der 15- bis 19-Jährigen um rund 33.800 Personen an, bevor auch diese Kurve nach unten zeigt. "Nutzt dieses Zeitfenster", appelliert Bock-Schappelwein an die Betriebe.

Spar verärgert über gestrichene Förderungen

Wenig Verständnis hat Spar vor diesem Hintergrund für die jüngste Sparmaßnahme der Regierung. Dass der Staat den Betrieben die Basisförderung für Lehrlinge streicht, kostet allein Spar Österreich im ersten Jahr rund 600.000 Euro, davon 240.000 Euro in der Ostregion.

Alois Huber, Spar-Geschäftsführer für Ostösterreich, kritisiert diese Politik scharf: Einerseits verlange der Staat die Ausbildungspflicht bis 18 Jahre, andererseits entziehe er den Betrieben die Unterstützung. Gerade für kleinere Unternehmen sei das problematisch.

"Nicht jeder muss an die Universität"

Ein weiteres Problem sieht Spar im gesellschaftlichen Ansehen der Lehre. "Es muss nicht jedes gelingende Leben durch eine Universität führen", sagte Huber. Wer nach der Matura studieren wolle, müsse seine Entscheidung kaum erklären. Wer hingegen eine Lehre beginne, werde oft gefragt, warum er sich dafür entschieden habe. Dieses Denken müsse sich ändern.

Dabei stehen jungen Menschen heute mehrere Möglichkeiten rund um die Lehre offen: Sie können eine Lehre mit Matura verbinden, nach der Matura eine verkürzte Ausbildung absolvieren oder sich später beruflich weiterqualifizieren.

Huber verweist auch auf die geplante Weiterentwicklung der höheren beruflichen Bildung, mit der ab 2027 Abschlüsse auf Bachelor- und Masterniveau möglich werden sollen.

28 Prozent der Manager begannen mit Lehre

Bei Spar buhlt man jedenfalls weiter um Talente. Aktuell bildet der Handelsriese 2.593 Lehrlinge in mehr als 20 Berufen aus, allein 2025 wurden 763 junge Menschen neu aufgenommen. Dass die Lehre ein Sprungbrett ist, zeigen interne Zahlen: Über 28 Prozent der Spar-Marktleiterinnen und Marktleiter haben ihre Karriere selbst als Lehrling im Unternehmen gestartet.

Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch fordert deshalb ein Umdenken: "Die Lehre muss wieder zur ersten Wahl der jungen Menschen werden! Denn wer eine Lehre macht, dem stehen alle Türen offen!"

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Bezahlung über Kollektivvertrag

Um junge Menschen für eine Ausbildung im Handel zu begeistern, greift Spar auch tief in die Tasche. Laut Huber zahlt Spar 1.380 Euro im ersten, 1.580 Euro im zweiten und 1.940 Euro im dritten Lehrjahr – also klar über Kollektivvertrag.

Wer nach der Matura eine verkürzte, zweijährige Lehre beginnt, startet sogar mit 2.050 Euro Gehalt. Zusätzlich gibt es Prämien und die Möglichkeit eines Auslandspraktikums.

Spar-Akademie als "Aushängeschild"

"Ein Aushängeschild" in Sachen Lehrlingsausbildung ist für Hans K. Reisch die Spar-Akademie in Wien, eine private Berufsschule mit Öffentlichkeitsrecht. Dort lernen derzeit 350 Jugendliche aus 34 Nationen mit 29 verschiedenen Muttersprachen.

Neben dem klassischen Berufsschulstoff stehen unter anderem Finanzbildung, Medienkompetenz, Kommunikation und Nachhaltigkeit auf dem Programm.