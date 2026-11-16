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Vertrauen ist gut, Misstrauen ist besser: Immer hinterfragen, ob SMS tatsächlich vom vermeintlichen Absender kommen.
Vertrauen ist gut, Misstrauen ist besser: Immer hinterfragen, ob SMS tatsächlich vom vermeintlichen Absender kommen.
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Gefahr am Handy

Behörde warnt: Diese Fake-SMS kann richtig teuer werden

Eine harmlose Nachricht am Handy entpuppt sich gerade für viele als teure Falle. Österreichs Telekom-Behörde warnt nun eindringlich davor.
Von Team Wirtschaft
16.11.2026, 12:20
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"Sie haben Ihren Klimabonus noch nicht abgeholt, geben Sie Ihre Daten bekannt!" Mit solchen Nachrichten versuchen Betrüger derzeit, Handynutzer in Österreich in die Falle zu locken. Die Telekom-Regulierungsbehörde RTR warnt vor einer Zunahme betrügerischer SMS in der Vorweihnachtszeit.

Die Nachrichten stammen von unbekannten Telefonnummern und versprechen beispielsweise eine Gutschrift. Wer den enthaltenen Link öffnet, kann auf einer gefälschten Internetseite landen, auf der persönliche Daten oder Bankinformationen abgefragt werden.

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Seit 1. Oktober gelten in Österreich strengere Schutzmaßnahmen für SMS mit Absendernamen statt Telefonnummern. Die Betrüger scheinen deshalb wieder verstärkt auf gewöhnliche Handynummern als Absender zurückzugreifen.

"Besonders in der Vorweihnachtszeit steigt der zeitliche Druck bei uns allen und damit auch die Gefahr, auf SMS vorschnell zu reagieren", warnt RTR-Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer, zuständig für den Fachbereich Telekommunikation und Post.

Kriminelle geben sich oft als Behörde aus

Die Kriminellen geben sich dabei gerne als Behörden oder bekannte Unternehmen aus. Angebliche Nachrichten vom Finanzamt, der Krankenkasse oder der Polizei sollen Vertrauen schaffen und Empfänger zur Preisgabe ihrer Daten verleiten.

"Öffentliche Institutionen wie beispielsweise das Finanzamt, die Krankenkasse oder Polizei oder namhafte Unternehmen versenden keine SMS, um Daten abzufragen oder Gutschriften in Aussicht zu stellen", warnt Steinmaurer. Erhalte man SMS mit Links, mit denen Daten abgefragt werden, sollte man diese umgehend löschen, so sein Rat.

So schützt man sich vor Betrugs-SMS

Die RTR empfiehlt, bei unerwarteten Nachrichten besonders vorsichtig zu sein. Entscheidend ist, ob die SMS vom angeblichen Absender tatsächlich zu erwarten wäre und ob Inhalt sowie Schreibweise glaubwürdig wirken.

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Auf verdächtige Links sollte keinesfalls geklickt werden. Dahinter können sich gefälschte Internetseiten, Schadsoftware oder zweifelhafte Anwendungen verbergen. Wer unsicher ist, sollte die betreffende Behörde oder das Unternehmen direkt über eine offizielle Telefonnummer kontaktieren, keinesfalls über die Angaben in der verdächtigen Nachricht.

Betrugs-SMS und missbräuchlich verwendete Telefonnummern können unter www.rufnummernmissbrauch.at gemeldet werden. Die RTR kann dadurch gehäufte Betrugsversuche erkennen und die Bevölkerung warnen.

tmw, Akt. 16.11.2026, 13:20, 16.11.2026, 12:20
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