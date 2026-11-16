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Die Europäische Zentralbank warnt vor KI als Risiko für das Finanzsystem.
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KI als Risiko

EZB warnt jetzt vor neuer Gefahr für unser Geld

Die Europäische Zentralbank warnt vor KI als Risiko für das Finanzsystem. Besonders Cyberangriffe und Aktienmärkte bereiten Sorgen.
Von Newsdesk Heute
16.11.2026, 12:20
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Europäische Zentralbank (EZB). Bei der "Euro Finance Week" in Frankfurt machte EZB-Vizepräsident Boris Vujcic am Montag auf die wachsenden Risiken aufmerksam.

Laut Vujcic stellt KI mittlerweile ein systemisches Risiko dar. Betroffen sein könnten neben den Aktien- und Anleihemärkten auch die IT-Sicherheit und der laufende Betrieb von Banken. Problematisch sei zudem, dass zahlreiche Finanzinstitute auf die Dienste weniger großer Technologieanbieter angewiesen sind.

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Sorge vor Cyberattacken wächst

Ein weiterer Kritikpunkt sind die aus Sicht der EZB überhöhten Börsenbewertungen im KI-Sektor. Die Notenbank beobachtet diese Entwicklung bereits seit Längerem mit Sorge. Zuletzt hat sich die Lage weiter zugespitzt.

"Immer leistungsfähigere und autonomere KI-Systeme vergrößern das Ausmaß, die Geschwindigkeit und die Raffinesse von Cyberangriffen", erklärte Vujcic.

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Trotz der Gefahren sieht der EZB-Vize in der Technologie auch großes Potenzial, etwa durch effizientere Abläufe. Weitere Einschätzungen zur Lage des Finanzsystems will die EZB am Mittwoch in ihrem Finanzstabilitätsbericht veröffentlichen.

red, 16.11.2026, 12:20
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