i Katholische Kirche in Österreich: Kosten von 6,5 Milliarden steht ein Nutzen von 12,8 Milliarden gegenüber. iStock Wirtschaftsfaktor Kirche Studie: Katholische Kirche bringt Österreich Milliarden Eine neue Studie zeigt: Die katholische Kirche schafft Zehntausende Jobs – und bringt Österreich fast doppelt so viel Nutzen, wie sie kostet. Von Team Wirtschaft 16.11.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie gilt oft nur als religiöse Institution – doch hinter den Kulissen ist die katholische Kirche ein gewaltiges wirtschaftliches Schwergewicht für Österreich. Das zeigt der neue Bericht "Wirtschaftsfaktor Kirche" des Forschungsinstituts Joanneum Research im Auftrag der Bischofskonferenz und der Ordenskonferenz.

6,5 Milliarden auf der Kostenseite

Für das untersuchte Jahr 2023 haben die Forscher gegenübergestellt, was die Leistungen der Kirche der Allgemeinheit kosten – und was im Gegenzug für Wirtschaft und Staat herausschaut. Auf der Kostenseite stehen demnach insgesamt 6,49 Milliarden Euro.

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Diese Summe setzt sich aus drei Bereichen zusammen: Den größten Anteil machen mit 2,89 Milliarden Euro Zahlungen vom Staat aus – dazu zählen etwa Gehälter für Lehrer an katholischen Schulen, Geld für Ordensspitäler oder Förderungen für die Caritas.

Weitere 2,37 Milliarden Euro sind direkte Einnahmen für kirchliche Leistungen, also Beträge, die Bürger oder Firmen etwa für Schul- und Kindergartengebühren oder Mieten von kirchlichen Immobilien zahlen.

Der dritte Teil umfasst 1,23 Milliarden Euro an privatem Geld der Bürger: Dazu gehören der Kirchenbeitrag (511 Millionen Euro), Spenden sowie Ausgaben im Umfeld kirchlicher Feiern – etwa für das Wirtshaus nach der Taufe oder Anreisen von Touristen zu Sehenswürdigkeiten.

12,8 Milliarden Euro an Gesamtnutzen

Auf der anderen Seite steht ein Gesamtnutzen von 12,83 Milliarden Euro – also fast doppelt so viel.

Der größte Teil davon, nämlich 5,91 Milliarden Euro, ist direkte und indirekte Wirtschaftsleistung im Land. Denn kirchliche Einrichtungen wie Spitäler, Schulen, Pflegeheime oder die Caritas zahlen Löhne, sanieren Gebäude und kaufen bei heimischen Firmen ein – von Medikamenten bis zu Bauarbeiten. Das sorgt für Aufträge und Konsum in ganz Österreich.

Hinzu kommen 3,78 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben, die über Lohnsteuern, Sozialversicherungsbeiträge der Angestellten und Mehrwertsteuer direkt wieder in die Staatskasse fließen.

Weitere 0,47 Milliarden Euro entfallen auf Gratis-Arbeit durch Ehrenamtliche in Pfarren, bei der Caritas oder den VinziWerken sowie auf direkte Hilfen für Bedürftige.

Den Rest von 2,67 Milliarden Euro bildet der Nutzen im Ausland – etwa durch weltweite Hilfsprojekte der Dreikönigsaktion und der Caritas sowie durch Waren, die kirchliche Einrichtungen im Ausland einkaufen.

Fast 900 Millionen Euro Plus allein für den Staat

Betrachtet man allein die Staatskasse, steigt die Republik ebenfalls mit einem deutlichen Gewinn aus: Den 2,89 Milliarden Euro an staatlichen Zahlungen stehen 3,78 Milliarden Euro an Steuern und Sozialabgaben gegenüber. Unterm Strich bleibt für den Staat somit ein Plus von 893 Millionen Euro.

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Jeder 45. Job hängt an der Kirche

Auch als Arbeitgeber ist die Kirche ein Riese: Rund 85.200 Vollzeit-Arbeitsplätze – also etwa jeder 45. Job in Österreich – werden direkt oder über Zulieferer durch kirchliche Einrichtungen gesichert. Mit rund 60.000 direkt Beschäftigten arbeiten für die Kirche und ihre Organisationen mehr Menschen als etwa in der gesamten Elektroindustrie.